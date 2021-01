Cs reclama a López Miras toda la documentación sobre vacunación en las próximas horas

A su salida, Martínez Vidal ha contado que le han transmitido a López Miras que aceptan la renuncia de Manuel Villegas y que no se planteaban "otro escenario", ya que el error "ha sido gravísimo y tenía que tener consecuencias".

No obstante, no se conforma con la dimisión, ha pedido "toda la documentación relativa a la vacunación en las próximas horas" y si no se la proporcionan pondrán en marcha una comisión de investigación en la Asamblea Regional.

"Una vez que tengamos esa información, y en base a eso, actuaremos", ha señalado Martínez Vidal, quien ha advertido que no se conforman con la dimisión, "se ha producido una irregularidad en el proceso y queremos saber cuales son las consecuencias de esa alteración del protocolo".

En esta línea, ha contado que le ha preguntado a López Miras si se ha vacunado algún otro consejero y el presidente autonómico, según ha desvelado Martínez Vidal, le ha asegurado que no.

Finalmente, sobre el caso de la alcaldesa de Molina de Segura, del PSOE, Martínez Vidal ha reiterado que "no es una cuestión de colores políticos" y rechazan la vacunación saltándose los protocolos, es una "conducta totalmente reprobable", ha concluido.