La Generalitat defèn la prioritat del Corredor Mediterrani per la costa en lloc d'uns altres des d'Algesires

Per tant, per al Govern valencià ha de primar el traçat que uneix Algesires, Granada, Múrcia, Cartagena, Alacant, València i Castelló amb Catalunya i la resta d'Europa. Es tracta del traçat reconegut per la Unió Europea i amb obres "molt avançades" per part del Govern central.

Així li l'ha traslladat el conseller España al comissionat del Govern d'Espanya per al desenvolupament del Corredor, Josep Vicent Boira, sobre les propostes d'algunes comunitats autònomes d'establir altres traçats com el Corredor Central o la Ruta del Quixot, informa la Generalitat en un comunicat.

Al seu juí, qualsevol alternativa ha d'entendre's com a complementàries al de la Costa, però "no han de suposar un minvament de recursos o inversió i en cap cas la ralentització del traçat aprovat i reconegut per Europa i que està executant el Govern".