Podemos-IU pide frenar el desalojo de las familias del cortijo de La Nocla, que considera "ilegal"

La coalición ha registrado este escrito de alegaciones con base en un informe jurídico que sostiene que las familias con menores no pueden ser desalojadas del terreno.

La concejal de Podemos-IU Elisa Cabrerizo ha sostenido que la Concejalía de Urbanismo intenta dejar en la calle a tres familias con menores "a sabiendas de que comete una ilegalidad, todo por defender antes un solar que a las personas".

La edil ha informado, además, de que la propiedad del terreno es también del Arzobispado de Granada, que Cabrerizo ha mantenido que "se opone a la expulsión y que no ha sido informado".

"Se trata de un desalojo que a todas luces va contra la norma", ha expuesto Cabrerizo, en tanto "se pretende realizar una expulsión de un bien patrimonial y para que sea posible, es necesario que la ocupación se haya realizado en el último año, y estas familias están allí empadronadas desde 2007". Esta, ha continuado la concejal, "es la primera de las mentiras en las que se basa Urbanismo".

Otro de los puntos de las alegaciones presentadas se refiere al incumplimiento de los tiempos. Cabrerizo ha señalado que "el plazo que se les dio fue de 5 días, cuando la normativa sostiene que debe ser de entre 10 y 15 días". "Con este nuevo engaño consiguen que las familias no puedan presentar sus alegaciones, que incluyen los certificados de empadronamiento o de escolarización de los niños".

La siguiente irregularidad de este decreto es que parte de la Concejalía de Urbanismo cuando un desalojo como éste debe ser aprobado por el Pleno, "por lo que el Ayuntamiento hace trampas hasta con su propia normativa, para permitir que crezcan en el terreno ratas y arbustos y no lo hagan los hogares", ha sentenciado la concejal.

La última de las "ilegalidades" en que, según Podemos-IU, habría incurrido el equipo de gobierno local, de PP y Cs, es que iría contra el decreto del actual estado de alarma, que prohíbe los desahucios sobre todo en los casos de personas vulnerables.

Cabrerizo ha indicado que se trata de "una nueva vergüenza del bipartito, que vuelve a dejar de lado la realidad humana", por lo que ha hecho un llamamiento, también, al Área de Derechos Sociales para que "proteja a las familias, a los menores y a los hogares, no a un solar vacío que no se usa para nada".

"Estas familias no tienen otra opción que asentarse en esas casas porque el Ayuntamiento no tiene una vivienda pública que ofrecerles a estas personas, que pese a ser trabajadores no se les alquila una casa porque no tienen nómina ni aval, ha concluido.