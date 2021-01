Así ha sido la impresionante interpretación del himno de EE UU por Lady Gaga en la investidura de Joe Biden

Joe Biden jura este miércoles en Washington el cargo de 47.º presidente electo de los Estados Unidos en una ceremonia atípica y exenta de público para evitar aglomeraciones frente a la pandemia de la Covid-19. Eso sí, el espectáculo en el acto de investidura ha estado garantizado por la cantante Lady Gaga, quien ha sido la encargada de interpretar el himno nacional.

La actuación de la cantante neoyorquina, de 34 años, era una de las más esperadas junto a la de Jennifer López, quien ha actuado unos minutos después. Ambas artistas recogen así el testigo de Aretha Franklin, que actuó en la primera toma de posesión de Barack Obama; y de Beyoncé, que lo hizo en la segunda.

Enfundada en un diseño de Schiaparelli couture, un impresionante vestido de color negro de adornos dorados -en un costado lucía una paloma como símbolo de paz-, la artista ha interpretado orgullosa el himno nacional. Lady Gaga ya había mostrado su apoyo en otras ocasiones a Joe Biden, y una muestra de ello es su último post en Instagram, donde lanza un mensaje de esperanza.

"Rezo para que sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio", expresó la artista.