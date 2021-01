Explosión de gas en Madrid: "Estábamos comiendo y, de repente, la pared se ha caído, como en una película"

Lola estaba comiendo tranquilamente en casa con su hijo de seis años cuando, de súbito, ha escuchado una explosión y ha visto cómo desaparecía la pared de la estancia en la que se encontraba. A continuación, el caos. El polvo y el humo han comenzado a inundarlo todo y no ha pensado en otra cosa que no fuera en salir de allí a toda prisa para tratar de ponerse a salvo cuanto antes.

"Estábamos el niño y yo en casa comiendo y, de repente, la pared se ha caído, como en una película. Hemos salido con lo puesto", relata a 20minutos poco después de la deflagración producida por un escape de gas en el centro de Madrid, que ha dejado al menos tres fallecidos y una decena de heridos de distinta gravedad tras el derrumbe de un edificio.

Lola vive justo enfrente de la finca donde ha ocurrido la explosión y buena parte de los vecinos de su inmueble han padecido las consecuencias de la deflagración. "Todos los que residen en el lado derecho están afectados. A uno se le ha caído el techo y no sé si a mí también o si solo se me ha derrumbado la pared", teme, al tiempo que se lamenta por no saber qué ocurrirá ahora o dónde pasará la noche con una casa a la que faltan muros.

"Yo no sé si una parte de mi casa se ha derrumbado porque he salido corriendo cuando he visto que se empezaba a caer el tejado"

También Irene vive frente al edificio siniestrado y ha tenido que abandonar su domicilio tras la deflagración por miedo a que la situación se complicase si se quedaba dentro. "Los vecinos del lado derecho tienen agujeros en sus casas. Yo no sé si se ha derrumbado una parte de la mía porque he salido corriendo cuando he visto que se empezaba a caer el tejado", explica junto a su perro, que es el único en el que ha pensado al bajar a la calle.

"No me ha dado tiempo ni a mirar para atrás. Me ha dado bastante miedo al salir porque en la calle todo era un caos con la gente subiendo y bajando, los policías, las ambulancias...", cuenta, y apunta que lo primero que ha pensado al observar la situación ha sido que había caído "un meteorito y que el año acababa así".

"En mi vivienda no sé qué ha pasado"

A Sayoa la explosión la ha encontrado en el colegio de su hijo, de tres años, al que había ido a recoger tras las clases. Había entrado en la escuela para hablar con la directora del centro cuando se ha producido la deflagración y "han reventado todos los cristales". "Parecía una bomba enteramente. No sabíamos qué había pasado", dice.

Reside en el 106 de la calle Toledo, a apenas cuatro portales del edificio de la explosión, y ni siquiera sabe qué ha ocurrido en su casa ni en qué estado se encuentra. "En mi vivienda no sé qué ha pasado porque no me dejan subir, tengo ahí el gato. Es como una guerra, está la vía entera llena de escombros, no queda una señala de pie...", se desespera.

"Parecía una bomba enteramente. No sabíamos qué había pasado"

También en las inmediaciones se hallaba Andrés en el momento de la deflagración, que había acudido a trabajar a la zona. "Mi compañero y yo estábamos en la calle, enfrente del edificio. Ha pegado la explosión, he mirado hacia arriba y caía de todo. Me he venido contra la pared y me he puesto las manos sobre la cabeza para evitar los escombros, después he salido corriendo calle abajo", señala.

"Mi tía abuela vive en la residencia"

Alicia no estaba en la zona cuando se ha producido el escape de gas, pero se ha acercado para comprobar que su tía abuela se encontraba bien. La mujer vive en la residencia Los Nogales, que se encuentra junto al edificio derrumbado, y su familia se ha inquietado al conocer los hechos. Afortunadamente, todos los usuarios del centro están ilesos y han sido evacuados tras el accidente.

No obstante, Alicia no es la única con un familiar en la residencia que ha querido constatar que los ancianos se encontraban bien. “Mi madre ha llamado a la Policía Municipal. Una prima mía que vive por la zona se ha acercado hasta las inmediaciones de la explosión. Y yo me he puesto a buscar a través de las redes sociales”, cuenta el sobrino de uno de los mayores, que finalmente ha localizado a su tío en una imagen de Twitter y toda la familia ha respirado "aliviada".