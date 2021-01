El Tribunal de Comptes cita Zafra, EMT i fiscal en les diligències obertes després de l'estafa

Així s'arreplega en una providència, a la qual ha tingut accés Europa Press, datada el 13 de gener passat i emesa per la delegada instructora de les diligències prèvies obertes a partir de la notificació del frau al Tribunal de Comptes.

Així, en el marc d'aquestes diligències, seguides com a conseqüència de les presumptes irregularitats en la disposició de fons públics pertanyents a l'EMT per un frau informàtic, que pogueren generar responsabilitat comptable, la instructora ha citat l'exdirectiva, Celia Zafra -l'única treballador acomiadada i a la qual un jutjat ha donat la raó i ha declarat improcedent eixe acomiadament-, perquè comparega per a la defensa dels seus interessos, el representant de l'EMT i el fiscal, per a la pràctica de la liquidació provisional que tindrà lloc en eixa data.

La notificació arriba després que el Consell d'Administració de l'EMT aprovara, al desembre del 2019 i a partir de l'acord adoptat en aquest sentit pel ple de l'Ajuntament de València, informar al Tribunal de Comptes del frau detectat en les arques de la companyia pública. El PP i Cs, en l'oposició municipal, també van portar el frau davant el Tribunal de Comptes.