Un programa de televisión enfurece a los holandeses por las burlas sobre el físico de la princesa de Holanda

#TVKantine We moeten het eens over vetschamen hebben. Het is toch schandalig dat notabene Najib Amhali onze geliefde prinses Amalia neerzet als een zwaar obese en ook nog eens hoogzwangere Linda de Mol. Bah. Alles voor de kijkcijfers. pic.twitter.com/Pi1LKNzaEn