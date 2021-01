Un ozonizador de enchufe (¡y por 30 euros!): así es la propuesta de Cecotec para desinfectar nuestro hogar en un clic

Este año, además de unos expertos cocinitas, nos hemos convertido en unos profesionales de la desinfección del hogar, puesto que hemos logrado, aliados mediante, una limpieza absoluta en todos los aspectos de nuestra casa desde el suelo hasta la ropa. Además, hemos tomado todas las medidas necesarias para que estas condiciones higiénicas se mantengan durante más tiempo, desde incluir un felpudo desinfectante en la entrada para evitar que la suciedad de la calle invada nuestro hogar hasta contar con zapatillas para nuestros invitados, para mantener todo limpio y para que ellos estén más cómodos. Pero, además, si queremos tomar medidas extra, el ozono puede convertirse en nuestro mejor aliado.

Esta sustancia es considerada como el desinfectante más eficiente contra todo tipo de microorganismos, según la Organización Mundial de la Salud. De hecho, este poder higienizante incluye los agentes virales que pueden causar patologías y afecciones y que debemos mantener alejados de nuestro hogar. Para ello, los generadores de ozono se han convertido en uno de los dispositivos más demandados, puesto que suponen una forma segura de emplear esta sustancia en el ámbito doméstico ya que trabajan en bajas cantidades. Además, si optamos por modelos como el TotalPure 2000, de Cecotec, incluirlos en nuestro hogar es aún más sencillo: se trata de un ozonizador de enchufe que distribuye el ozono de forma eficaz. ¿Quieres saber más?

El generador de ozono TotalPure 2000. Cecotec

¿Por qué debería darle una oportunidad?

Aunque la marca cuenta con otros modelos de mayor tamaño (y precio), estos requieren de instalación, por lo que no es una buena opción para muchos usuarios. Sin embargo, con este formato de enchufe, cualquiera puede encontrar un buen hueco para instalarlo, pues sus dimensiones no ocupan más espacio del que, en ocasiones, podemos ofrecer. Sin embargo, su tamaño no se corresponde con su potencia: este generador de ozono de 5W, y capaz de expulsar 100 mg/h, desinfecta el ambiente de la habitación escogida sin problema, pues cuenta con una amplia salida de esta sustancia.

Cuenta, para estar todo el rato bajo nuestro control, con una pantalla desde la que podremos seleccionar de forma cómoda las diferentes configuraciones. Y es que, este ozonizador cuenta con un temporizador, desde el que activar el tiempo durante el que se quiere que funcione (5, 10 o 30 min.), y tres velocidades, para adaptarse a nuestras necesidades en todo momento.

