¿Echo Dot, sí o no? Amazon te ayuda a decidir: puedes probarlo 30 días y, si no te convence, ¡te devuelven el dinero!

En el último año se han convertido en uno de los gadgets del hogar más solicitados. Y, la verdad, no es de extrañar, pues han conseguido que cualquier casa, con un simple comando de voz, se convierta en una smart home. Hablamos de los altavoces inteligentes, y del aumento que, según Canalys, tuvo su mercado mundial en el último trimestre de 2019 (¡un 52%). Un crecimiento generalizado que, sin embargo, lideró Amazon, con 15,6 millones de unidades vendida de su archiconocida Alexa. Y es que los diferentes Echo que el gigante de las compras online comercializa en la actualidad han sabido adaptarse a las diferentes necesidades y exigencias de los usuarios.

No obstante, aún hay muchos que, si bien es cierto que sueñan con las bondades de tener un altavoz inteligente en casa, no tienen muy claro cuál de los modelos disponibles de Echo es el que más le conviene (¿tercera generación, Studio o Show?). Conscientes de ello, desde Amazon han decidido echar una mano a todos los indecisos, dejándoles probar el dispositivo que elijan durante 30 días y sin compromiso. Es decir, que, si no te convence, puedes devolverlo y recuperar el dinero. ¿Te animas a probar el de cuarta generación y descubrir, con todas las facilidades, si es lo que esperabas?

El nuevo Echo Dot, ya a la venta. Amazon

Todo lo que este dispositivo puede hacer por ti

“Alexa, pon música en todas partes”. Escuchar música es beneficioso en cualquier momento y cuando te apetece una canción, un artista o una 'playlist' concreta, tan solo tienes que pedírselo a Alexa. Además, este dispositivo te permite sincronizar los comandos de voz en todo tu hogar si cuentas con ‘gadgets’ compatibles en otras habitaciones.

