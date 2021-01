Sanitat obri una borsa de sanitaris jubilats per a donar suport en la lluita contra la covid i en la vacunació

La Conselleria de Sanitat ha obert una borsa perquè puguen inscriure's professionals jubilats voluntaris de Medicina, Infermeria, Odontologia, Veterinària i Podologia menors de 70 anys per a ajudar en la lluita contra la covid i donar el seu suport en la campanya de vacunació si fora necessari tal com es va acordar la passada setmana amb representants de 24 col·legis professionals.

Sanitat els mobilitzaria si l'evolució de la pandèmia ho exigeix o si els laboratoris augmenten l'entrega de vacunes a la Comunitat Valenciana, segons han informat fonts del departament que dirigeix Ana Barceló.

Es tracta d'una mesura que s'adopta perquè el control de l'evolució de la pandèmia per part dels sistemes de salut pot exigir un reforç de les plantilles de professionals.

Sobre aquest tema, des de Sanitat han destacat que a dia de hui, el Sistema Valencià de Salut té capacitat per a administrar de forma àgil les vacunes que la Comunitat Valenciana rep, però si les farmacèutiques pogueren aportar una quantitat important de dosis en un temps relativament curt, la campanya de vacunació es podria reforçar amb aquest personal voluntari.

Les vacunes són una ferramenta "segura i eficaç" per a controlar l'evolució de la pandèmia i preservar la salut de la ciutadania i la Conselleria "en el seu afany per anticipar tots els escenaris possibles" a l'hora de dissenyar les estratègies de planificació i implementació de la vacunació, ha resolt obrir un procediment per a incorporar a la campanya, en cas de ser necessari, de forma voluntària, personal jubilat del Sistema Nacional de Salut menor de 70 anys, han assenyalat.

Les persones interessades han d'emplenar i registrar la sol·licitud online, on han d'indicar el col·lectiu al qual pertanyen i el departament de salut amb el qual voldrien col·laborar, així com les seues dades personals i mitjà de localització. La documentació acreditativa dels requisits es presentarà quan l'Administració ho requerisca i la inscripció romandrà oberta fins a un altre avís. En cas de dubte, es pot cridar al telèfon 012.

L'obertura d'aquest procediment de personal jubilat voluntari és una mesura prevista en el Reial decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19; i ja es contemplava també en la primera declaració d'estat d'alarma per la Covid-19 (març de 2020).