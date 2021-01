Aurora, ganadora de 'MasterChef Junior 8': "Las princesas están sobrevaloradas y llevan demasiada ropa"

La gaditana Aurora es la ganadora más joven de todas las ediciones de MasterChef, concurso de La 1 de cuya versión junior acaba de terminar. Aurora ganó gracias a un menú que podría estar en la carta de cualquier restaurante con estrella Michelin.

¿Como te sientes siendo la ganadora de MasterChef Junior? Contenta, de lo contenta que estoy no quepo ni en mí misma.

¿Te ha costado mantener el secreto? Sí, me han preguntado un montón. Lo he llevado bien, pero mal, es lo que me ha contado más de todo, porque a veces estaba mi familia delante y no podía decir nada y era un poco duro.

¿Qué te han dicho en el colegio? Hoy no he podido ir, porque he estado con entrevistas, pero me han mandado un montonazo de mensajes, diciéndome que lo he hecho muy bien, que me lo merezco…

¿Y los profesores? También supercontentos, llorando y todo. Me han llamado hasta profesores de otros años.

¿Tus compañeros entienden tu pasión por la cocina? Lo entienden, porque me han pedido por lo menos 30 bizcochos ya. No he podido por el coronavirus, pero ya lo haré, ya lo haré.

¿En qué te inspiraste para el menú de la final? En lo que a mí me gusta comer, en la fruta que me gusta y en mi familia y mi pueblo, que es Trebujena.

¿Y cómo es ahora pasear por tu pueblo, eres famosa? En mi pueblo me hacen la ola, vamos, como si fuera la reina de España. Se ponen “ay, mi niña, enhorabuena, lo has hecho súper bien”.

¿Eso te hace ser un poco más creidilla? No, no soy de ese tipo.

¿Cuál es la vez que más la has liado en una cocina? Hace un montonazo de tiempo, a principios de la cuarentena, hace casi un año, estaba haciendo unas tortitas para desayunar cuando se me ocurrió la fantástica idea de poner el bol al borde de la mesa y fui a coger la sartén y le di al bol y se me cayó toda la masa y tuve que empezar a limpiar porque estaba todo manchado.

¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Cocino bastante variado, lo que me apetece o lo que quieran, yo lo hago.

Tener una hija como tú es un poco chollo, cocinando tan bien… Mi madre encantada, porque a mi madre lo de la cocina no le va mucho, le va más comer, así que yo le he venido muy bien, le he salvado la vida, porque como a ella no le gusta pues yo me he metido en la cocina. ¡Lo he hecho muy bien!

Dijiste en el programa que no te gustan las princesas, ¿por qué? Están muy sobrevaloradas y llevan mucha ropa. No, no me gustan.

Además de cocinar ¿qué otras cosas te gustan? Practico Gimnasia rítmica y flamenco, pero con lo de la covid se ha parado todo. Me encanta pintar, estudiar, leer, ese tipo de cosas. También hacer deporte.

Ahora te darán la cuenta de Instagram, que ya tiene 25.000 seguidores, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Me llevo bastante bien pero como tengo nueve años será mi madre la que lo lleve. Yo manejo mejor TikTok. Ella hace las publicaciones y yo lo que hago es ver y respondo todos los comentarios y si algo no me gusta que lo suba no la dejo (risas).

¿Qué es lo que más ilusión te hace del premio? Todo, la verdad. De los 12.000 euros lo que hace más ilusión me hace es que en mi pueblo se hace siempre una fiesta en verano que se llama Trebufestival y mi hermano monta un puesto y el dinero que gana lo dona para la Asociación contra el cáncer de Trebujena. Este año con el coronavirus no se ha podido hacer pues le voy a dar 1.000 euros para que los lleve a la Asociación, que me hace mucha ilusión.

Le dedicaste el premio a tu abuela… Ella no lo estaba viendo porque tenía los ojos empañados de tanto llorar.

¿Te quieres dedicar a la cocina? De mayor quiero ser bioquímica, pero como la cocina tiene que ver con la bioquímica voy a intentar mezclar un plato extraordinario y magnífico que lleve las dos cosas. Lo voy a crear haciendo una cosa que no se haya visto, que esté súper rica y que sea muy extravagante.

Pues me gustaría probarlo… Yo te llevo un tupper.

¿Te han dado algún consejo Pepe, Jordi y Samantha? Que siga tal y como soy y que si sigo así voy a conseguir lo que quiera.