La Generalitat estudia sancionar les entrades d'alcaldes en residències per a "muntar un circ" amb la vacunació

La vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha garantit aquest dimecres que la Generalitat estudia sancionar qualsevol entrada prohibida en residències de càrrecs públics que no siguen familiars, treballadors o proveïdors, les úniques excepcions que contempla la normativa actual.

"No poden muntar ací un circ amb les vacunes", ha recalcat als periodistes després dels casos d'alguns alcaldes o regidors que van accedir a aquests centres per a difondre l'arribada de les primeres dosis en les últimes setmanes.

Es tracta d'una cosa que va traslladar aquest dimarts per mitjà d'una carta als alcaldes i als directors de residències, al marge de les investigacions obertes a alcaldes vacunats sense ser grup prioritari. En el cas de La Nucia (Alacant) hi ha un vídeo que demostra l'entrada del primer edil, Bernabé Cano, mentre el de Rafelbunyol (València), Fran López, va reconéixer que va accedir al centre.

Oltra ha posat l'accent que l'accés a aquestes instal·lacions està regulat "amb detall" i solament poden entrar treballadors, proveïdors i visites de familiars o persones properes amb cita prèvia. "Una altra cosa és que la gent s'ho salte", ha lamentat.

Si es confirmen aquests casos, la Generalitat aplicarà les sancions que estableix el decret-llei d'agost on "està molt clar que és una falta greu". "No es pot fer: un alcalde no pot anar allí amb totes les càmeres i micròfons de televisió a fer-se fotos", ha recalcat, una cosa que veu de sentit comú.

La responsable de servicis socials ha garantit així que "per descomptat, la Inspecció actuarà on suposadament ha pogut passar i les sancions que es puguen derivar s'imposaran".