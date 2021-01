¿Quién es Amanda Gorman, la poeta que leerá en la investidura de Biden?

Este miércoles 20 de enero de 2021, el demócrata Joe Biden tomará posesión como presidente de Estados Unidos y ya está todo preparado para la Inauguración Presidencial que dará comienzo sobre las 11.00 horas de la mañana (hora de Washington), por lo que en España serán las 17.00 horas.

El acto de investidura tendrá lugar en el Capitolio, sede del Congreso y el Senado situado en la ciudad de Washington. Contará con un extenso dispositivo de seguridad ante la amenaza de actos violentos de seguidores de Donald Trump tras el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

Además, el evento dispondrá de medidas restrictivas debido a la pandemia del coronavirus y, donde habitualmente se congregaban cerca de 200.000 personas, este año no habrá más de mil.

La poeta inaugural más joven de la historia

La encargada de recitar una obra en la Inauguración Presidencial de Joe Biden será Amanda Gorman. Tiene 22 años y es la poeta inaugural más joven en la historia de Estados Unidos, siguiendo los pasos de nombres reconocidos que han participado en las posesiones presidenciales como Robert Frost, Miller Williams o Maya Angelou.

Esta poeta y activista de Los Ángeles (California) ha centrado sus obras en temas como la opresión, el racismo y el feminismo, así como en los problemas sociales que azotan al país. Empezó a escribir desde muy pequeña y en el año 2014 fue elegida como la poeta juvenil laureada de Los Ángeles.

Un año más tarde publicó el libro de poesía titulado The One for Whom Food Is Not Enough y en 2017 fue nombrada como primera poeta juvenil laureada a nivel nacional.

Se ha convertido en una escritora galardonada y es graduada cum laude por la Universidad de Harvard, donde cursó la carrera de Sociología. Además, cuenta con dos libros para publicar con Penguin Random House. Uno de ellos es un libro infantil titulado Change Sings basado en un "himno para recordar a los lectores jóvenes que tienen el poder de moldear el mundo", destaca en sus redes sociales.

La obra que leerá en el acto presidencial de Joe Biden la terminó justo después de los disturbios en el Capitolio y se titula The Hill We Climb. "En mi poema, no voy a restar importancia a lo que hemos visto en las últimas semanas y, me atrevo a decir, en los últimos años. Pero lo que realmente aspiro a hacer en el poema es poder usar mis palabras para imaginar una forma en la que nuestro país todavía puede unirse y todavía puede sanar", detalló en el diario The New York Times.