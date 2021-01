La propuesta del Gobierno para aumentar a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones que Escrivá ahora niega

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aseguró este miércoles que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de los 25 años actuales a 35 años es una propuesta "que ni ha existido ni va a existir". Un día antes, el ministro afirmó que nunca ha defendido esta medida. Pero lo cierto es que, aunque en el documento final se retiró, la polémica reforma sí estaba incluida en el borrador de la ficha que el Gobierno envió este martes a Bruselas con sus planes para reformar las pensiones.

Así lo recoge expresamente dicho documento borrador, al que ha accedido 20minutos.es. "Se plantea ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo 35 años de manera progresiva", plantea el borrador interno. No obstante, esta controvertida medida -rechazada frontalmente por los ministros de Unidas Podemos- no se incluyó finalmente en el texto enviado a la UE, como confirmó este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El borrador admite que la puesta en marcha de esta medida supondría una bajada de las pensiones "en términos medios", "aun cuando el efecto en cada trabajador es diferente, aumentando la pensión en algunos casos y disminuyéndola en otros". Y concreta: "El efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo 35 años en lugar de 25 supondrá a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima una reducción media de la pensión inicial del 6,3%".

Reformas similares se han implantado varias veces en las últimas décadas, la última vez en 2019, cuando con el cambio de base reguladora "de 15 a 22 años" se produjo "una reducción media de la pensión" del 3,9%, recopilaba el documento. "La medida pretende aumentar la contributividad del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y reflejando la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales", justificaba el borrador.

Escrivá lo negó este miércoles por la mañana

Pese a ello, Escrivá defendió este miércoles por la mañana en una entrevista en Onda Cero que se ha creado una "narrativa artificial" en torno a sus intenciones en la reforma de las pensiones. "El periodo de cálculo no es ni de lejos el elemento central de lo que estamos discutiendo", aseguró el ministro, que insinuó que "alguien" ha tratado de crear "una narrativa de confrontación" interna dentro del Gobierno.

El titular de Seguridad Social también criticó las declaraciones en las que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, denunciaba que existiera la posibilidad de elevar el periodo de cómputo a 35 años. "No es la realidad que yo vivo, en éste y en otros temas, como el Ingreso Mínimo Vital. Hay como un patrón. No es la primera vez que oímos cosas que luego no se compadecen con lo que luego se legisla", aseguró.

En cualquier caso, preguntado por si le parecería buena idea ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, el ministro señaló que hay que hacer números, porque lo que mandata el Pacto de Toledo es aumentar la contributividad del sistema. "Son ajustes paramétricos que habrá que estudiar, pero es que todavía no hemos hecho todos los cálculos", sostuvo. E insistió en que "no se ha hecho" aún el análisis necesario para solventar este problema.