Cuevas plantea ayudas directas de 300 euros en la compra de muebles para "revitalizar el sector y crear empleo"

Ha indicado que este 'Plan Renove Decoración' "sería una salida importante para el sector y para que miles de familias riojanas puedan obtener esta ayuda en la adquisición de muebles". A su juicio, "sería una medida redonda porque ayuda al sector, anima el consumo, genera empleo y las Administraciones recuperan gran parte de la ayuda a través de los impuestos".

Cuevas ha realizado estas afirmaciones hoy, día 20, durante una rueda de prensa en la que ha presentado las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a los Presupuestos de La Rioja 2021 para la Comarca de Nájera que ascienden a un total de 6.373.657 euros. En esta comparecencia ha estado acompañado del Portavoz Municipal del PP en el Ayuntamiento de Nájera, Sergio Díez.

El diputado autonómico ha resaltado una enmienda por valor de un millón de euros "para la continuación del ensanche y mejora de la LR-113" entre la Presa de Mansilla y el casco urbano de Mansilla. De igual modo, ha pedido al Gobierno de La Rioja que "sin demora y sin excusas se inicie en este año 2021 la construcción de un Colegio en Uruñuela", para lo cual, el Grupo Parlamentario Popular ha incluido una partida de 500.000 euros entre sus enmiendas. Igualmente, el GPP ha propuesto la puesta en marcha de un albergue de peregrinos en San Millán de la Cogolla con el fin de "revitalizar la zona".

Ha asegurado que los Presupuestos Regionales para el 2021 "son los peores presupuestos de la historia de La Rioja porque son desequilibrados y porque no piensan en la gente que lo está pasando mal por culpa de la pandemia". Ha explicado que "hay multitud de sectores que están al borde del cierre y el Gobierno parece que no se entera", como demuestra el hecho de que "no han pagado el 80% de las ayudas de la ADER" de los planes de reactivación económica.

"Por eso, desde el Partido Popular teníamos la responsabilidad de enmendar los Presupuestos para mejorarlos, para adaptarlos a la situación, para pensar en la gente, en los autónomos, en las pymes, en el sector del mueble, en la hostelería, en el comercio, en los agricultores que son un sector esencial, en el turismo, en la industria del cultural y en todos aquellos que lo están pasando mal", ha apuntado.

Por su parte, Sergio Díez ha agradecido el trabajo del Grupo Parlamentario Popular para mejorar las infraestructuras y la calidad de los servicios en Nájera. El Portavoz del PP en el Ayuntamiento ha demandado la necesidad de "que redacte el proyecto del nuevo Colegio San Fernando para cuando sea posible construirlo".

Además, ha defendido las enmiendas presentadas por el GPP para la construcción de una nueva sede de los Juzgados de Paz de Nájera y para cerrar el Pabellón Multiusos de la localidad para "mejorar el servicio que ofrece, que pueda ser de utilidad para las asociaciones deportivas y favorecer la conservación del edificio".

Por último, ha valorado la propuesta presentada por el Grupo Popular para destinar 175.000 euros a la dinamización del sector del mueble. "Con las restricciones, las empresas del mueble han perdido el 90% de los clientes que venían del País Vasco, Navarra y Logroño", ha lamentado.

PRINCIPALES ENMIENDAS DEL GPP PARA LA COMARCA DE NÁJERA

ASPRODEMA RIOJA. Centro atención residencial. 1.000.000 euros.

Zona básica de Salud de Nájera. 75.510 euros.

Redacción Proyecto Nuevo Colegio Nalda. 75.000 euros Fundación San Millán (Cilengua). 200.000 euros.

Fundación San Millán de la Cogolla. 200.000 euros.

Ayuntamiento de Badarán. Certamen Nacional de Teatro 'Badarán que Hablar'. 2.500 euros.

Asociación El Mueble de Nájera. Dinamización del Sector del Mueble. 175.000 euros.

Alubia de Anguiano. 20.000 euros.

Ensanche y Mejora de la LR-207 LR-205 Badarán-Baños de Río Tobía. 350.000 euros.

Refuerzo del firme de la LR-321 Cenicero-Huércanos. 200.000 euros.

Ensanche y Mejora de la LR-113 PK 59 curva 'La Charola'. 149.880 euros.

Mejora de la LR-113 entre el Embalse de Mansilla y el casco urbano de Mansilla. 1.000.000 euros Mejora Seguridad Vial LR-322 Travesía Uruñuela. 250.000 euros.CRA "Cuenca del Najerilla" de Uruñuela. 500.000 euros.

Redacción Proyecto Nuevo CEIP San Fernando de Nájera. 150.000 euros.

Zona básica de Salud de Nájera. 150.000 euros.

Construcción aparcamiento en Viniegra de Abajo. 50.000 euros.

Cerramiento de cristal de la parte cubierta del Pabellón Multiusos de Nájera. 250.000 euros.

Restauración Plaza de la Convención de Santa Coloma. 100.000 euros.

Proyecto construcción de un Albergue de Peregrinos en San Millán de la Cogolla. 100.000 euros.

Obras nueva Sede Juzgados de Paz de Nájera. 200.000 euros.Adaptación espacio Museo Histórico Arqueológico Najerillense. 100.000 euros.

Proyecto nueva LR intervalles desde Canales de la Sierra a Ezcaray. 80.000 euros.