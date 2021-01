Cvirus.- Comunitat Valenciana estudia limitar reunions socials i familiars a un grup de convivència excepte excepcions

Segons han confirmat a Europa Press fonts de Presidència, aquesta nova restricció requereix d'una modificació de l'estat d'alarma perquè afecta drets fonamentals, amb la qual cosa està condicionada al fet que ho aprove el Govern central i "no és previsible a curt termini". De moment hi ha una "predisposició" a valorar-ho i que vaja acompanyat de l'avançament del toc de queda a les huit de la vesprada.

La possibilitat d'aplicar aquesta mesura va ser avançada anit en Twitter per la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, qui va assegurar que s'havia "acordat" en la taula interdepartamental COVID de la Generalitat, on també es va decidir el tancament total de l'hoteleria i el dels comerços a les sis de la vesprada a partir d'aquest dijous.

Oltra, en declaracions als mitjans aquest dimecres, ha remarcat que és "normal" que la limitació de reunions no fora anunciada juntament amb la resta de mesures "per prudència segurament" i perquè deriva de l'estat d'alarma en introduir una situació extraordinària, a més d'excedir de les competències de la Conselleria de Sanitat.

"Ha d'aprovar-se per decret del president", Ximo Puig, ha precisat, i ha assegurat que es va valorar incloure-ho pròximament en el mateix orde del possible avançament del toc de queda per a "no traure hui un decret i despús-demà un altre; té tota la lògica".

Com a norma general, ha plantejat que solament puga reunir-se un únic grup de convivència amb l'excepció de la criança i les cures, sobretot a majors i dependents, i tenint en compte situacions com "un germà que arreplega al teu fill del col·legi perquè estàs treballant". També ha garantit que, si s'aplica, es tindran en compte els nuclis familiars de progenitors no convivents i "les persones que conviuen en solitud". "Qui ho ha regulat ja són les Illes Balears, seria una mica seguir eixe model", ha apuntat.

La també líder de Compromís ha justificat que ho avançara en un 'tuit' a manera d'"aclariment per a resoldre els dubtes d'un periodista" i ho ha emmarcat en la normalitat, rebutjant aquestes "polèmiques en les quals de seguida es fa una tempestat".

En tot cas, ha advocat per un estat d'alarma més flexible perquè cada comunitat puga prendre mesures en funció de la seua situació epidemiològica, perquè "la realitat de Canàries no és la mateixa que la de la Comunitat Valenciana". I ha assegurat que a partir d'ací s'avaluaran totes les decisions que depenen del president, com el tancament perimetral de la regió o el toc de queda.