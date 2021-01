Cvirus.- Ferri (Compromís) creu que les noves mesures són "molt dures" però "necessàries": "Més val tard que mai"

"A ningú ens agradaria adoptar aquest tipus de decisions, perquè ens afecten com a tothom", ha indicat el síndic de Compromís, que ha donat la "benvinguda" a aquestes restriccions i ha posat l'accent que són "molt dures però necessàries, perquè el més dur és el que passa en els hospitals i els nostres centres de salut, on cada vegada veiem que acudeix més gent, que les UCI s'omplin, que la gent perd la seua vida i és una situació molt complicada", ha exposat.

El portaveu de la coalició ha ressaltat que les limitacions van "en la línia d'allò que va proposar Compromís", si bé lamenta que és "una pena que no s'hagen adoptat abans, perquè la realitat ens ha portat a adoptar aquestes mesures quan el que hauríem d'haver fet és adoptar-les abans que la realitat arribara". "Mai és fàcil adoptar-les però nosaltres les pensem en el sentit d'ajudar en aquest context de crisi sanitària", ha justificat.

Ferri ha admès que és "evident" que hi haurà sectors "molt afectats", com l'hoteleria i el comerç, per la qual cosa aquestes limitacions "han d'anar acompanyades per mesures econòmiques d'ajuda que ajuden aquests sectors en aquestes dos setmanes en les quals, a priori, serà les que duren" les restriccions acordada.

El síndic de Compromís ha expressat la seua confiança en que "tots puguem complir les mesures perquè puguem ajudar a alliberar els hospitals i sistema de salut de la pressió que pateix".

"És evident que sempre hem dit que cal avançar-se a les infeccions i no adoptar mesures a posteriori", ha assenyalat, i encara que lamenta que "no hem arribat a frenar aquesta onada", subratlla que s'ha d'intentar "que no vaja a més". "Més val que arriben tard al fet que no arriben mai i esperem que arriben els resultats d'aplanar la corba i anar buidant els hospitals al més prompte possible", ha defès.