Cvirus.- La intermediació hipotecària i els conflictes veïnals, principals atencions del CMICAV en el confinament

En total, durant l'últim exercici del 2020, els mediadors van realitzar 1.848 sessions informatives i atencions i es van obrir 880 expedients de mediació.

Malgrat les dificultats per l'estat d'alarma i confinament domiciliari dels primers mesos, que va comportar a la suspensió temporal dels servicis de mediació de forma presencial, el CMICAV ha aconseguit mantindre un índex d'expedients i sessions informatives "molt considerable", ha indicat l'entitat en un comunicat.

Açò ha sigut possible gràcies a la implementació de l'atenció en línia i telefònica, que va permetre seguir prestant els servicis de mediació i atendre les persones que ho necessitaven.

Durant eixos primers mesos de confinament es van atendre principalment sol·licituds d'intermediació hipotecària tant en matèria d'impagament de préstec hipotecari com de renda de lloguer per les conseqüències econòmiques negatives de la Covid-19, que impedien a moltes famílies afectades per la crisi econòmica atendre el pagament del seu préstec o de la seua renda de lloguer.

Així mateix, es van atendre nombroses sol·licituds motivades per conflictes veïnals a causa del confinament i mediacions familiars pel règim de visites dels menors i els intercanvis de domicili en aquestes circumstàncies.

Dels 880 expedients oberts el 2020, 276 feien referència a mediació familiar; 265 a mediació civil i mercantil; i 340 a una intermediació hipotecària.