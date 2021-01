López (PSOE) critica la demora en el contrato de informática y advierte de una "paralización administrativa"

En una nota de prensa López ha explicado que todavía "no se ha adjudicado un nuevo concurso" y "nadie aclara" qué pasará el 1 de febrero con toda la administración electrónica. A su juicio esta es "una demostración más de la incapacidad y la desidia de las derechas, que dejan al Ayuntamiento al borde del precipicio en un servicio crítico como éste, vital para el teletrabajo y la atención ciudadana".

El portavoz socialista ha explicado igualmente que "no existe la posibilidad de prorrogar el contrato", y ha remarcado que se sabía que era necesario un nuevo concurso "desde hace año y medio".

Ya en octubre, el Grupo Socialista alertó del retraso de la nueva licitación y el equipo de gobierno "esquivó las preguntas sin explicar cuáles eran sus planes". "Dos meses y medio más tarde la situación no ha variado", ha agregado.

El contrato de servicios TIC incluye todo el soporte informático del Ayuntamiento, como los servidores, equipos, aplicaciones de gestión municipal y el mantenimiento de todos los trámites electrónicos que la ciudadanía realiza a través de la web municipal. "La falta de servicios TIC supone la paralización administrativa del Ayuntamiento", ha insistido López.

"No puede ser que el PP y Ciudadanos se refugien en el oscurantismo y el silencio para tapar sus vergüenzas y no den una explicación para saber qué salida buscar", ha criticado López, quien recordó que también "han tirado por tierra" los derechos naturales de los trabajadores que desempeñan el servicio de informática, al no incluir en los nuevos pliegos la subrogación de los mismos.