Ribó saluda el "endurecimiento necesario" de las restricciones pero cree que "se tenía que haber hecho antes"

Asimismo, ha avanzado que a partir de la publicación de estas nuevas indicaciones en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València convocará el Cecopal (Centro de Coordinación Operativo) "para articular todas las medidas que hagan falta" en este consistorio en cumplimiento de dichas normas.

Ribó se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para hablar de la adhesión de València a la Declaración por el 5º Aniversario del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, al referirse al inicio de su comparecencia a las nuevas restricciones dictadas por la Generalitat y al ser preguntado posteriormente por ellas.

"Ayer la Generalitat introdujo un endurecimiento de las normas ante la Covid. Un endurecimiento necesario que puede ser se tenía que haber hecho antes incluso pero que nosotros, por supuesto, saludamos", ha expuesto el primer edil.

Tras ello, el responsable municipal ha agregado que "en el momento en el que aparezca publicado" ese cambio en las restricciones, "automáticamente se convocará el Cecopal para articular todas las medidas que hagan falta en el Ayuntamiento de València".

Preguntado por si cree que esas nuevas restricciones son suficientes, por si aboga por aprobar otras y por si opina que son adecuadas en el tiempo, Joan Ribó ha explicado que "ya" manifestó "hace unos días que creía que se tenían que haber tomado medidas antes".

"Creo que este tema se ha manifestado repetidamente por parte de mi formación política (Compromís) y, evidentemente, yo lo comparto", ha agregado el alcalde, que ha señalado que "no sabría decir" si son suficientes o no.

No obstante, ha recordado que "el otro día" él habló de llevar a cabo "un confinamiento personal al máximo" por parte de todos los ciudadanos y ha resaltado que cree que "en estos momentos es muy importante recudir al máximo todas las relaciones" entre personas.

"ALARMANTE"

El alcalde ha señalado que no sabría decir "hasta qué punto" dictar esas restricciones porque no es epidemiólogo pero ha reiterado que el actual es un momento en el que "las gráficas, la situación de los hospitales y el número de muertos nos dicen que estamos en una situación no grave, como decía la consellera -de Sanidad, Ana Barceló- ayer sino alarmante".

"Por tanto, tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte", ha subrayado. "Nosotros, el Ayuntamiento, como he dicho, convocaremos el Cecopal cuando aparezcan las nuevas normas en el Diari de la Generalitat", ha reiterado el primer edil, que ha considerado además que "el Estado también debe poner de su parte" en este sentido.