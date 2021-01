Ferri (Compromís) cree que las nuevas medidas son "muy duras" pero "necesarias": "Más vale tarde que nunca"

"A nadie nos gustaría adoptar este tipo de decisiones, porque nos afectan como a todo el mundo", ha indicado el síndic de Compromís, que ha dado la "bienvenida" a estas restricciones y ha hecho hincapié en que son "muy duras pero necesarias, porque lo más duro es lo que pasa en los hospitales y nuestros centros de salud, donde cada vez vemos que acude más gente, que las UCI se llenan, que la gente pierde su vida y es una situación muy complicada", ha expuesto.

El portavoz de la coalición ha resaltado que las limitaciones van "en la línea de lo que propuso Compromís", si bien lamenta que es "una pena que no se hayan adoptado antes, porque la realidad nos ha llevado a adoptar estas medidas cuando lo que tendríamos que haber hecho es adoptarlas antes de que la realidad llegara". "Nunca es fácil adoptarlas pero nosotros las pensamos en el sentido de ayudar en este contexto de crisis sanitaria", ha justificado.

Ferri ha admitido que es "evidente" que habrá sectores "muy afectados", como la hostelería y el comercio, por lo que estas limitaciones "deben ir acompañadas por medidas económicas de ayuda que ayuden a estos sectores en estas dos semanas en las que, a priori, serás las que duren" las restricciones acordada.

El síndic de Compromís ha expresado su confianza en que "todos podamos cumplir las medidas para que podamos ayudar a liberar los hospitales y sistema de salud de la presión que sufre".

"Es evidente que siempre hemos dicho que hay que adelantarse a las infecciones y no adoptar medidas a posteriori", ha señalado, y aunque lamenta que "no hemos llegado a frenar esta ola", subraya que se debe intentar "que no vaya a más". "Más vale que lleguen tarde a que no lleguen nunca y esperemos que lleguen los resultados de aplanar la curva e ir vaciando los hospitales lo antes posible", ha defendido.