EH Bildu y PNV defenderán, junto a otros europarlamentarios, una directiva de claridad en la Conferencia de la UE

El 'Self-Determination Caucus' ha sido presentado este miércoles en Bruselas por Pernando Barrena (EH Bildu), Izaskun Bilbao (PNV), Jordi Solé (ERC), Chris MacManus (Sinn Féin), François Alfonsi (Régions et Peuples Solidaires) y Toni Comín (Junts per Catalunya). Junto a ellos, firman el manifiesto fundacional Carles Puigdemont (Junts per Cat), Clara Ponsatí y Diana Riba (ERC).

Según recoge este manifiesto el 'Caucus' se conforma como "un grupo no oficial de eurodiputados pertenecientes a naciones sin estado y naciones con disputas territoriales" que abogan por que "estas comunidades puedan ejercer libremente y democráticamente su derecho a la autodeterminación de una manera legalmente reconocida".

Su objetivo es trabajar dentro de las instituciones europeaspara promover sus puntos de vista comunes y defender "la necesidad deuna Ley Europea de Claridad, como herramienta para resolver disputas democráticas sobre la autodeterminación en la UE", ha expuesto Pernando Barrena.

El manifiesto recuerda que "este instrumento legal ya fue incluido en el manifiesto de Estrasburgo aprobado por el Intergrupo de Minorías en esta cámara en abril de 2014" y subraya que "su objetivo es promover el diálogo, el acuerdo y una decisión democrática, respaldada por una mayoría cualificada de la ciudadanía, para resolver este tipo de problemas cuando los procesos se agotan a nivel local".

"Esta herramienta -añade- podría basarse en experiencias conocidas y aplicadas en el marco internacional y europeo frente a problemas similares. Además, debe basarse en la doctrina de lasNaciones Unidas sobre el derecho a la autodeterminación".

Los promotores señalan que "esas realidades deben reflejarse en el concepto de diversidad que se encuentra en el lema de la Unión Europea", donde hay "naciones sin estado y naciones con disputa territorial con grados muy diferentes de reconocimiento y autonomía y aspiraciones muy diferentes".

En este marco, consideran que la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa ofrece "una buena oportunidad para elevar y debatir la situación de aquellas naciones sin estado y naciones con disputa territorial que aspiran a crear o completar su propio estado, subrayando al mismo tiempo la necesidad de una Ley Europea de Claridad".

En este marco, según ha explicado Pernando Barrena, el grupo pretende ser "una herramienta para el intercambio de experiencias entre procesos soberanistas e iniciativa para una ley de claridad europea en el contexto de la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa".

CRISIS EUROPEAS

"Se trata de un mecanismo diseñado para que la UE pueda ayudar a resolver conflictos territoriales cuando se enquisten en algún estado miembro", ha precisado la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, que ha defendido que la Unión Europea "tiene experiencia, vocación y herramientas para mediar" y ha remarcado que, además, "los problemas territoriales no son problemas internos de los estados que las padecen, son crisis europeas".

Asimismo, la representante jeltzale ha valorado que en esta propuesta "pragmática y abierta" se realiza "un planteamiento válido para todas las naciones sin estado o regiones nacionales", en el que "caben desde quienes reivindican más autogobierno hasta quienes plantean la independencia".

Según recoge el manifiesto fundacional, el grupo está abierto a eurodiputados actuales y exparlamentarios y, si bien "ha sido creado por iniciativa de representantes de las naciones que están más cerca de lograr un amplio reconocimiento de su condición de Estado o la resolución de su disputa territorial, es decir, Córcega, Flandes, Irlanda, Cataluña y País Vasco, está dirigido a cualquier miembro que comparta ideas y objetivos".