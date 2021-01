Cvirus.- Sanitat justifica les noves mesures perquè la pressió hospitalària "pot excedir les capacitats del sistema"

Així, figura en la resolució de la Conselleria publicada aquest dimecres en el DOGV, per a decretar les noves limitacions, entre elles el tancament de l'hoteleria excepte menjars per a portar, l'avançament del tancament del comerç no essencial a les 16.00 hores i el tancament de totes les instal·lacions esportives excepte per a professionals, que entraran en vigor per un període de catorze dies naturals des de les 00.00 hores del dia 21 de gener.

En aquest sentit, ha explicat que les mesures adoptades en l'últim mes no només no han suposat una contenció o retrocés de la transmissió comunitària del SARS-CoV-2, sinó que s'ha incrementat i estem en nivell d'alerta 4 amb "tendència elevada al creixement en l'evolució de la pandèmia pel que fa a l'informe anterior".

Així, ha assenyalat que els informes de la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental i de la directora general d'Assistència Sanitària de data 19 de gener del 2021 constata en tota la Comunitat Valenciana "una transmissió comunitària no controlada i sostinguda amb pressió creixent sobre el sistema sanitari".

D'acord amb aquests informes, la incidència acumulada a 14 dies és de 1.042,11 per 100.000 habitants mentre que el passat 5 de gener, quan es van adoptar les anteriors mesures era de 394,76 casos, la qual cosa suposa un increment del 163,9%.

De la mateixa manera, la taxa de realització de les PDIA (taxa de positivitat entre totes les proves diagnòstiques d'infecció recent) és actualment de 3.222,23 per 100.000 habitants, molt per sobre del 4% establit com a límit de positividad de les proves diagnòstiques a partir del com el risc de transmissió es veu incrementat.

Així mateix, aquesta taxa és superior a la mitjana d'Espanya, la qual se situa en 2.753,47 (període del 8 al 14 de gener, Ministeri de Sanitat, informe de data 18 de gener del 2021).

A més, el nombre de casos sospitosos que acudeixen als equips d'atenció primària presenta una tendència ascendent. En concret, la mitjana de casos atesos diàriament està per sobre de 7.000, i la proporció de PDIA positives entre aquest és major del 75%, indicador considerat de risc molt alt.

Així, a data 18 de gener, el nombre d'ingressats en els hospitals de la Comunitat Valenciana és de 4.378, i el nombre de pacients ingressats en UCI de 602, la qual cosa suposa una ocupació del 37,28% dels llits d'aguts i del 52,76% de llits UCI, davant d'una ocupació del 20,57% i del 34,04%, respectivament, del 4 de gener, la qual cosa suposa un increment del 88,66%, i del 71,02% respectivament en les últimes dos setmanes.

Amb aquests indicadors la Comunitat Valenciana està en una situació respecte a la capacitat assistencial de nivell de risc molt alt atés que el llindar se situa en més d'un 15% per als llits d'aguts i 25% en els llits de crítics. En concret, 23 dels departaments de Salut se situen en el nivell 4, risc molt alt, i solament un se situa per sota d'aquest nivell, amb un nivell de risc alt.

CONTAGIS PER CONTACTE PRÒXIM

Els estudis epidemiològics sobre el comportament de la malaltia indiquen que la majoria de les infeccions es produeixen principalment per contacte pròxim i exposicions perllongades a les gotes respiratòries que contenen el virus, així com per la inhalació d'aerosols amb partícules virals en suspensió i el contacte directe o indirecte amb secrecions respiratòries infectades.

Així mateix, la transmissió es veu afavorida en llocs tancats, malament ventilats, amb afluència de moltes persones i on no s'observen les mesures de distanciament i higiene i prevenció durant tot el temps, situació en la qual s'ha demostrat que la probabilitat de contagi és molt superior a la qual es produeix en els espais oberts i molt ventilats.

Sobre aquest tema, els informes revelen que les activitats socials segueixen sent el principal origen dels contagis a la Comunitat Valenciana. És "significatiu", així mateix, l'àmbit de les activitats recreatives, d'oci i temps lliure, les que pel seu caràcter de major concentració de persones, generen brots importants, especialment en la població juvenil, i major nivell de contagi i transmissió.

Per açò, ha assenyalat que aquestes noves mesures persegueixen evitar la concentració de persones i amb açò situacions que "puguen suposar un major risc d'exposició i transmissió" com són el tancament cautelar de determinats establiments i espais, la modificació d'aforaments en concretes activitats, el cessament d'activitats que impliquen concentració i contactes, així com mesures que minimitzen la mobilitat.

"Aquestes mesures concretes, temporals i excepcionals es consideren idònies, adequades i proporcionals amb l'actual situació que viu la Comunitat Valenciana, són mesures exigibles i legitimades per la defensa de la salut pública i suposen un major benefici per a l'interés general en la cura de la salut pública", assenyala la resolució.