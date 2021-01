La comisión de Presidencia declina reprobar a Colau por ir a una casa rural el día de Reyes

La comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención de Barcelona de este miércoles ha declinado reprobar a la alcaldesa, Ada Colau, por ir a una casa rural el día de Reyes con su familia, tal como planteaba el grupo municipal de JxCat.

La proposición ha sido rechazada con los votos en contra de ERC, BComú, PSC, BCN Canvi, la abstención de PP y los votos favorables de JxCat y Cs, y, en concreto, pedía reprobar a Colau "por haber abandonado la ciudad de Barcelona por cuestiones personales" a pesar de las restricciones dictadas por el Procicat y el temporal Filomena.

El portavoz de JxCat, Jordi Martí, ha lamentado que la alcaldesa no haya comparecido en la comisión para dar explicaciones, ha insistido en que "no ha estado a la altura de sus responsabilidad" y cree que ha actuado de forma irresponsable e insolidaria, según él.

El concejal de ERC Jordi Coronas ha defendido que Colau pasara el día de Reyes con su familia y considera que es un debate personalista que no tiene cabida en una institución: "¿Ustedes no han estado estos días con la familia a pesar de que no era recomendable? ¿No han comido familiares en nuestras casas? ¿Nos reprobamos todos?".

El portavoz de Cs, Paco Sierra, ha apoyado la proposición de JxCat no sólo por el hecho en concreto que se cuestiona, sino "por el populismo que Colau ejemplifica" y la ha acusado de tener superioridad moral; mientras que el líder del PP, Josep Bou, ha defendido que, aunque no le parece ético marcharse de la ciudad en estas circunstancias, es legal.

Para la concejal de BCN Canvi Eva Parera la propuesta planteada por JxCat no es pertinente y ha asegurado que la reprobación "es una cosa muy seria y no puede fundamentarse en un tuit", por lo que ha llamado a ser más rigurosos y menos demagogos.

Gobierno municipal

El concejal de Presidencia, Jordi Martí (Bcomú), cree que la proposición de JxCat se basa "en una campaña descarnada en las redes" que busca atacar a la alcaldesa a través de entrometerse en su vida familiar mediante mentiras, ha asegurado.

Así, ha señalado a JxCat por usar "la misma estrategia que el 'trumpismo", basada en las 'fakenews', y les ha culpado de atacar a los fundamentos de la convivencia y la democracia y de alejar a la ciudadanía de la política.

"Es una vergüenza que JxCat, con la tradición que comulga, hoy haga esto y se deje arrastrar por el barro ante unas elecciones que tenemos cerca y que, seguramente, ustedes las tengan más complicadas que hace unos meses", ha apostillado.