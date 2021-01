Ana Marín (PP) propone realizar test masivos a los vecinos de los municipios confinados en Aragón

Los test masivos permitirán tener "una fotografía fija de la situación real", ha explicado Marín en rueda de prensa, "pensando en los asintomáticos", y ha añadido que "un confinamiento es una situación excepcional que requiere medidas excepcionales". Ha registrado una proposición no de ley con este objetivo.

Ha tendido la mano al Gobierno de Aragón en esta "difícil situación", pero a la vez ha dejado claro que "las restricciones aisladas sin medidas positivas que les acompañen tal vez provocarán que, dentro de un mes, la curva se relaje y que una vez que las medidas se atenúen en un margen de tiempo corto podemos volver a encontrarnos con una situación similar" de manera que la curva de contagios "vuelva a dispararse".

La diputada del PP ha manifestado su "respeto" por las medidas establecidas por el Ejecutivo regional, pero ha insistido en que deben acordarse "otras medidas positivas, especialmente en las poblaciones confinadas", como la realización de los mencionados test masivos. El confinamiento debe ser "lo más breve posible", ha afirmado Marín, quien ha reclamado "medidas compensatorias".

Marín ha pedido "prudencia" a todos los ciudadanos, a quienes ha solicitado "que cumplan todas las medidas de seguridad sanitaria" y ha dado las gracias a todos los profesionales, que "durante la pandemia están velando por nuestra seguridad", entre los que ha destacado a los sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

VACUNACIÓN

Además, la parlamentaria del PP ha alertado de que el proceso de vacunación contra la COVID-19 en Aragón está siendo "muy lento y no exento de problemas, el último la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a suministrar a los aragoneses las vacunas que nos corresponden" mientras al jefe del Ejecutivo regional, Javier Lambán, "no le hemos oído quejarse".

Es un proceso con "muchas incógnitas y demasiadas dudas", ha continuado Ana Marín, quien ha presentado una proposición no de ley para exigir a Lambán que acelere "al máximo" el proceso de vacunación porque "hoy se debería estar vacunando de forma masiva a la población y no se está haciendo", criticando así "la expectativa que tanto el Gobierno nacional como el autonómico han creado" respecto a la vacunación.

"Hay una falta de medios personales", ha lamentado la diputada del PP, quien ha propuesto -de nuevo- que puedan participar en el proceso las farmacias, los veterinarios y el Ejército, también la sanidad privada, ya que "se agilizaría mucho el proceso y sería un perfecto escudo a futuro"

"La realidad es que la vacunación no es como nos la pintaron los Gobiernos", ha opinado Marín, quien ha exigido que se explique a los ciudadanos el cambio en la previsión de los suministros de la vacuna de Pfizer, "por qué Aragón va a recibir menos vacunas de las que corresponden" mientras "Lambán y Sira Repollés guardan silencio".

Ha recordado que todavía no ha concluido la fase A, de vacunación en residencias de mayores, y ha comenzado con cuentagotas la inoculación a los profesionales sanitarios, que debería llevarse a cabo, ha dicho, 24 horas al día, lo que no es posible porque "no hay vacunas suficientes". Marín ha solicitado la comparecencia de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en la próxima sesión parlamentaria, los días 26 y 27 de enero, "porque quedan demasiadas preguntas sin contestar".

A su juicio, "el Gobierno de Lambán es el máximo responsable de la salud y debería exigir al Gobierno de España que envíe el máximo número posible de vacunas, cuando menos todas las que nos corresponden, en vez de decir que todo va bien y echar la culpa a otros". Le ha pedido transparencia y ha preguntado si el proceso de vacunación de retrasa por falta de medios personales o de vacunas.

Por último, ha considerado que el hecho de que el consejero de Salud de la Regide Murcia, Manuel Villegas, se haya vacunado de la primera dosis sin pertenecer a un grupo vulnerable es "lo mismo" que lo ocurrido con cuatro alcaldes del PSOE que se han vacunado "sin ser de un grupo de riesgo", es decir, "una actitud censurable", opinando que deben ocupar el lugar que les corresponde como ciudadanos.

No se ha pronunciado sobre la posibilidad de adelantar el horario del toque de queda, lo que esta tarde analizarán el ministro, Salvador Illa, con todas las comunidades autónomas.