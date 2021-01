División de opiniones por dos fotos en las que Anabel Pantoja muestra sus curvas al natural y su piel de naranja

Anabel Pantoja, una de las famosas que más ha crecido en los últimos meses en las redes sociales, hasta convertirse en una de las influencers con más proyección, ha vuelto a abrir un debate por un par de fotografías en las que se muestra al natural. Es más, en una de ellas, ella misma provoca que la piel de naranja se le marque.

"1 📸 Postura, tiro de cámara, sin respiración , de puntillas y sacando pompis. 2 📸 Respirando, pies en el suelo y cogiendo mi piel de naranja", ha escrito en su perfil de Instagram la colaboradora de Sálvame.

Además, la sobrina de Isabel Pantoja ha añadido los siguientes hashtags: "#pantocurvy#pantorealidad #pantoposado".

Un par de publicaciones que han desatado un reguero de opiniones en la red social. A favor y en contra de fotografiarse así, o incluso de su aspecto físico, lo cierto es que sus seguidores se dividen entre si aplaudir su naturalidad o criticar su cuerpo por, dicen, cuestiones de salud, sobre todo.

"Una pena que habiéndote operado y cuidado tanto te hayas dejado. Eres de las mujeres más guapas que he visto y es una pena que no hayas intentado cuidarte. Yo al verte me operé y cada año ajusto la banda para no volver a engordar. Eres muy joven y ya no es por estética, sino por Salud", le dice una usuaria. "Te va a dar algo, tienes que cuidarte por salud, porque no es sano Anabel ese sobrepeso, es que cada día ganas más peso, piénsalo que eres muy guapa, pero los kilos de más no son buenos para nadie, yo lucho contra ellos todo lo posible y me cuesta mucho, y, aún así, tengo kilos de más y estoy preocupada, cuídate mucho guapa😘", le dice otra. "Creo que tampoco es necesario esa foto", critica una tercera.

Sin embargo, otros están de su lado. "Vales mucho, ojalá mucha gente fuese como tu guapa", "Olé tu ❤️ y que digan lo que quieran😘", "¡Viva lo natural!" o "Al que no guste, que no mire", se puede leer en su muro. "La gente solo subes fotos de postureo y con filtros y hacen que muchísima gente tenga complejos por no estar dentro de los cánones de belleza, gracias por dar visibilidad a la realidad y que la gente vea la diferencia de un posado a una foto real, lo importante es la salud y la energía y la manera de vivir la vida, a seguir así sobre todo siendo feliz!! 👏👏👏", sentencia otro.