El PP pide la dimisión de Grezzi y un consejo de administración urgente de la EMT tras la sentencia de Zafra

Catalá ha valorado este miércoles la sentencia que condena a la EMT a readmitir o indemnizar con 199.000 euros a la única trabajadora despedida como consecuencia de la estafa que se produjo en la compañía entre el 3 y el 20 septiembre de 2019, según ha informado el PP. A juicio de Catalá, el alcalde, Joan Ribó, y Grezzi, "con el silencio cómplice de sus socios de gobierno del PSPV, utilizaron a la trabajadora despedida en cabeza de turco de la estafa para no asumir ni una sola responsabilidad política".

"Ahora, este castillo de naipes que montaron para eludir la responsabilidad política se les desmorona", ha apuntado, porque la sentencia "supone un nuevo palo económico a la EMT, que ya ha asumido el agujero de los cuatro millones y los gastos en abogados que no han servido para nada". Por ello, sostiene que la EMT "no puede seguir en manos de alguien que ha acreditado su falta de diligencia para gestionar el dinero público, Ribó no puede esconderse más y ha de cesar al señor Grezzi".

Catalá ha calificado "de horrible" el último año vivido en la EMT porque se ha tenido que "tapar el agujero económico del robo de cuatro millones; en el que han pagado por extinguir la relación de asesoramiento jurídico con un bufete vinculado al cuñado de Ribó; en el que han tenido que recurrir a un préstamo para pagar las nóminas de los trabajadores con el aval del Ayuntamiento; y en el que se le han incendiado 20 autobuses; a lo que ahora se suma los casi 200.000 euros de indemnización por el despido improcedente".

La portavoz 'popular' ha lamentado la imagen que está dando de València el gobierno de Compromís y PSPV con su gestión. "Ha quedado demostrado que esta ciudad les viene grande. Eran buenos en la pancarta y en el activismo, pero no son buenos gestores", ha lamentado, y ha considerado, también, que se ha hecho el "ridículo internacional" con la candidatura a Capital Europea de la Innovación y las noticias a raíz de la organización de una Cabalgata de Reyes "irresponsable" en uno de los peores días de la pandemia.

Además, ha aludido a la situación del Palau de la Música, que "lleva más de un año y medio cerrado y nos roban 5.000 euros; no se han dado respuesta a la gente que duerme en la calle con una ola de frío".