La cantante Halsey le compra a Liam Payne su 'casa-zen' por 10 millones de dólares

Quizá es porque ahora que se va a casar con la modelo Maya Henry no necesita una casa que le proporcione un espacio para meditar y para encontrarse a sí mismo. Así que Liam Payne puso su casa, que tiene mucho de espacio zen, a la venta. Y la compradora ha acabado siendo otra artista reconocida mundialmente: Halsey.

La artista autora de éxitos como You Should Be Sad, Without Me, New Americana o 11 Minutes ha pagado nada más y nada menos que 10.161.150 dólares (unos 8,4 millones de euros) por el paraíso contemplativo del que fuera miembro de la boyband One Direction.

La vivienda está situada en la localidad de Calabasa, al oeste de Los Angeles, en California, que fue fundada en 1991 y que actualmente es un hervidero de famosos y celebrities por su privilegiada ubicación, justo detrás de las famosas colinas de Malibú.

La inmensa parcela tiene casi 900 metros cuadrados y dentro de la casa per se la cantante podrá disfrutar de lo que hasta hace poco era el orgullo del británico: cinco dormitorios y hasta seis cuartos de baño en un entorno de relajación a lo que contribuyen las múltiples estancias.

La vivienda que ha adquirido Halsey (a través de Josh Myler de The Agency, que negoció con Jonah Wilson de Hilton & Hyland y Tomer Fridman de Compass, en representación de Liam Payne) tiene en su exterior tanto una piscina como un estanque koi con cascada, circundada por jardines, viñedos, una pérgola, un puente y un patio trasero con minibarra y chimenea.

En el interior la casa está diseñada para ser disfrutada en cada rincón, pues contiene desde una sala de cine a una bodega, un gimnasio, una biblioteca gigante de dos plantas, una zona de masajes y relajación, un estudio de grabación y una sala de juegos con billar y máquinas recreativas.