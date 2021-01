Mueren 16 miembros de una familia tras reunirse en el funeral de un tío lejano y contagiarse de Covid-19

Los funerales y velatorios son unos de los eventos que desde el inicio de la pandemia de la covid-19 se han restringido, a pesar de la dureza del momento, para evitar contagios. Estos eventos se han identificado como actos de posible superpropagación del virus. El último ejemplo se ha dado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en México, donde hasta 16 personas de una misma familia han muerto tras contagiarse del nuevo coronavirus después de asistir al funeral de un tío lejano.

Así lo recoge el diario local Milenio, que informa de que José Martín Chávez Enríquez ha perdido a 16 familiares por el covid-19 después de que estos acudieran al velatorio organizado en un domicilio particular por la muerte de un tío lejano, que también falleció por el SARS-CoV-2, el virus que causa la covid.

"No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier, a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante", ha declarado Chávez.

Él también asistió a fatídico sepelio, pero no ha enfermado. Entre los familiares que ha perdido se encuentran su madre, de 62 años, su abuelo y tres tíos directos.

"Accedí a la entrevista porque quiero que toda la gente se entere y vean lo importante es cuidarse y protegerse de esta enfermedad", ha añadido a la prensa mexicana.