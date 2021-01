James Corden lanza una parodia de 'Un día más' de 'Los Miserables' con la marcha de Trump como tema principal

El humorista James Corden, uno de los más famosos y con más audiencia del país con The Late Late Show with James Corden dedicó un vídeo a la marcha de Trump como presidente de EE UU, haciendo una parodia de la canción One day more (Un día más) del conocido musical de Los Miserables.

Corden entra en las instalaciones de la CBS eintercambia unas palabras con el guardia de seguridad: "Último día de bromas sobre Trump". A partir de ahí comienza a cantar.

"El último día de Trump como Presidente / La Casa Blanca tiene un nuevo residente", comienza. Poco a poco, van sumándose estrellas de la televisión estadounidense, colaborando en el coro.

Mientras tira a la papelera de su despacho periódicos y revistas dedicadas a Trump, sigue entonando versos como "No más días de tweets enojados", "Biden mejor que cambie las sábanas / Tal vez tirar la cama".

Los partidarios de Trump también aparecen en el vídeo, como contrapunto, con la estética y símbolos de los seguidores del ya expresidente. "Un día más de elecciones amañadas / Esta impugnación es una mentira / Tomaremos el Senado / Veremos a los liberales llorar", cantan.

Sin embargo, en el fondo Corden reconoce que echará de menos poder hacer burlas sobre Trump: "Un día para un nuevo comienzo / Por Joe y Kamala / La política es aburrida de nuevo", entona.