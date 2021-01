Coronavirus.- Cantó acusa el Consell de "rematar" l'hoteleria i prendre mesures d'un dia per a un altre

Encara que "calia fer alguna cosa", ha qualificat de terrible que els hostelers tornen a ser els més afectats i que les mesures no vagen acompanyades d'ajudes que "realment arriben", com el bo que proposa Cs. "No es pot condemnar un sector al tancament sense ni tan sols haver-se reunit amb ells per a avisar-los", ha declarat després d'una trobada amb l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU).

Davant el nou "menyspreu" a l'hoteleria, Cantó ha advertit que el pla 'Resisteix' que va presentar el dilluns el president de la Generalitat, Ximo Puig, juntament amb els agents socials (340 milions per als sectors més afectats per la crisi), ja queda "absolutament obsolet".

És més, ha augurat que el tancament total significarà la desaparició de moltes empreses valencianes i ha denunciat que "una vegada més, no hi ha una única veu en el govern valencià" per les diferències entre Puig (PSPV), i la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra (Compromís).

"Hi ha bars que van a vendre gènere a mitat de preu perquè han de traure aliments de les cambres per a no haver de tirar-ho", ha alertat, defenent que no és la forma en la qual el Consell ha de tractar els treballadors, "un sector que amb els seus impostos està pagant el sou d'Oltra, Puig i companyia".

A nivell sanitari, per a reduir les xifres "dramàtiques", ha lamentat que la Generalitat seguisca sense apostar per un "comandament únic" de la sanitat pública i privada com li va proposar la setmana passada al president. "Ho estan fent malament: la privada està dient que tenen llits i UCI lliures i ningú les demana", ha constatat.

FINANÇAMENT AUTONÒMIC: "EL DIA DE LA MARMOTA"

Cantó, d'altra banda, ha titlat "del dia de la marmota" la postura del Govern central amb el finançament autonòmic, després que la ministra portaveu i d'Hisenda, Mª Jesús Montero, tornara a apuntar al mes de febrer com a data per a abordar alguns elements fonamentals de la reforma, encara que va admetre que anirà "una mica ajustada" per la pandèmia.

"Els valencians seguim sent els pitjor tractats del país, és impresentable", ha asseverat, i ha urgit el Consell a "donar una punyada sobre la taula i dir a Pedro Sánchez que així no podem seguir". Al seu juí, la Comunitat Valenciana està doblement condemnada per la crisi econòmic-sanitària i pel "llast" del finançament.

El síndic 'taronja' també ha anunciat la presentació d'una iniciativa en Le Corts per a exigir mesures urgents que permeten reduir l'impacte de l'augment dels costos de l'electricitat i un pla urgent de garantia de subministraments bàsics: "Demanem una rebaixa en l'IVA de la llum, que torna a pegar un esclat en el moment més crític, però també a l'executiu autonòmic que aprove ajudes per a les empreses i persones que no poden pagar la factura".