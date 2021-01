Cvirus.- L'hoteleria d'Elda i Petrer convoca una protesta dissabte pel tancament total del sector

El col·lectiu, que alberga treballadors i negocis d'Elda i Petrer -tots dos són confrontants-, celebraran amb aquest acte un "funeral per l'hoteleria", amb l'objectiu de "protestar contra la decisió de tancar totalment l'hoteleria i les restriccions que han hagut de suportar prèviament, sense acompanyament de cap ajuda econòmica".

"El tancament total suposa l'estocada final para milers d'empresaris, autònoms i treballadors del sector de l'hoteleria i l'oci nocturn", assenyala la plataforma en un comunicat, en el qual adverteix que "sense l'hoteleria, Elda i Petrer es moren".

Així mateix, exigeixen l'obertura "immediata" de l'activitat de l'hoteleria en condicions de "màxima seguretat", així com l'engegada d'un pla de rescat de "mesures urgents per a tots els empresaris i treballadors que s'hagen pogut veure afectats".

Segons l'entitat, "no només són hostelers" i considera que "les administracions han criminalitzat injustament al sector com a focus de contagis derivats del covid-19, quan la realitat és ben diferent". "L'hoteleria no és el problema, sinó part de la solució", conclouen.