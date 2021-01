Gobierno Vasco rechaza que sea "un fracaso" no haber llegado a acuerdos con otros partidos a los Presupuestos 2021

Pese a que EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox vayan a presentar sendas enmiendas a la totalidad, el consejero vasco cree que, "al menos implícitamente, hay un acuerdo bastante amplio, a pesar de que no lo manifiesten", porque no ha oído "una crítica fundada".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Azpiazu no cree que haya sido "un fracaso" no contar con el apoyo a las cuentas de otros partidos y ha apuntado que el Gobierno Vasco cuenta con una mayoría holgada para sacarlas adelante, avalada por la mayoría que le otorgó la ciudadanía en las urnas.

Por ello, ha indicado que eso es lo que permite al Ejecutivo "hacer el Presupuesto que entiende que debe hacer". No obstante, ha dicho que, dada la situación de dificultades económicas, era "positivo" lanzar el mensaje de pactos más amplios".

"Lo hemos intentado, lo hemos hablado con los grupos parlamentarios, hemos intentado recoger las demandas que nos planteaban y hemos visto que, en algunos casos, no querían saber nada del Gobierno y vinieron con la idea de presentar una enmienda a la totalidad desde el principio, es el caso de Vox y del PP", ha añadido.

En lo que se refiere a EH Bildu y Elkarrekin Podemos, ha dicho que, al menos, fueron con propuestas a las conversaciones. No obstante, ha explicado que, en el caso de la coalición soberanista, "se salían de los límites del presupuesto y era un planteamiento integral, de fiscalidad, de fondos europeos, etc, que era inasumible en el marco del Presupuesto".

Además, ha puntualizado que con Elkarrekin Podemos intentó avanzar "un poco más y, al final, no fue posible". "A pesar de que no ha habido acuerdo, no le he oído a ningún grupo parlamentario decir que están en contra de este Presupuesto por motivos concretos, no he oído una crítica fundada y esto hace que piense que, al menos implícitamente, hay un acuerdo bastante amplio, a pesar de que no lo manifiesten", ha añadido.

En todo caso, ha dicho que entiende que los cuatro grupos presenten, al final, sendas enmiendas a la totalidad, porque están en la oposición y si no tienen ningún acuerdo con el Gobierno", lo hagan para poder defender en el Parlamento su posición.

El consejero de Economía y Hacienda ha reiterado que las cuentas son "expansivas" que alcanza "suficientemente a todas las políticas a las que el Gobierno debe hacer frente". "Luego, la realidad nos dirá a lo largo del año si nos hace falta más recursos, si hace falta redistribuir o reorientar. Tenemos capacidad, flexibilidad y vamos a tener remanentes suficientes como para impulsar aquellas políticas que hagan falta", ha manifestado.

Pedro Azpiazu ha recordado que la última oferta que hicieron a Elkarrekin Podemos-IU suponía 94 millones de euros, "que es una cuantía importante, teniendo en cuenta que Presupuesto va a crecer en términos absolutos en 770 millones de euros", ha indicado, para subrayar que lo ofrecido a la coalición de izquierdas es de más del 12%.

"Ahí tenían la opción de haber reasignado esos dineros a aquellas partidas que ellos consideraban prioritarias y haber influido en las políticas. Eso me parece realmente importante, pero ellos no lo han considerado así", ha indicado.

Sobre el "cambio de modelo" que exige Elkarrekin Podemos, Azpiazu ha explicado que no saben en qué consiste este concepto. "El Gobierno tiene un modelo que responde a las competencias propias. Tiene que llevar adelante las actuaciones que son sus competencias, en materia de educación, de salud, desarrollo económico, vivienda, medio ambiente, seguridad y políticas sociales", ha añadido, para asegurar que el Ejecutivo las desarrollará "con suficiencia presupuestaria".

También cree que EH Bildu "no quería hablar solo de Presupuestos" y lo que pretendía era "tomar las decisiones que tiene que tomar el Gobierno".

El consejero ha recordado que este año se emitirán 2.500 millones de deuda, "que es una cuantía importantísima" e ir más allá sería "bastante imprudente". "Vamos a ser responsables en la gestión de los recursos vengan de la recaudación de impuesto o del endeudamiento porque todo va a tener que pagarse en el futuro", ha apuntado.

Pedro Azpiazu ha señalado que, como no se sabe cuándo van a llegar los fondos europeos ni qué cantidad, "no es prudente considerarlos en los Presupuestos". "Pero sí hemos establecido cuál sería el camino para incorporar esos recursos adicionales al Presupuesto", ha manifestado. A su juicio, para cuanto vengan esos fondos, "hay que estar preparados" y asignarlos a los proyectos que correspondan.

AÑO 2021

Tras admitir que la situación actual "no es buena, ni económica ni en el tema de la pandemia", ha llamado a mantener "cierta esperanza". "El año 2021 va a ser mejor", ha señalado, para instar a "no deprimirse". "La realidad es muy dura, tanto económica como sanitaria, pero mejorará seguro", ha apuntado.

Azpiazu ha recordado que las previsiones de la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco fijan el crecimiento del PIB vasco en un 8,6% para 2021, tres décimas por debajo de lo previsto en la elaboración del proyecto de Presupuestos vascos para este año, pero que considera un aumento "muy importante".

Asimismo, ha subrayado que se podrán recuperar más de la mitad de los empleos que se hayan perdido en 2020. Por ello, ha dicho que este año "va a ser mucho mejor", a no ser que "cambie mucho". "Esa tiene que ser la esperanza. Más crecimiento económico, más empleo, y a ver si, una vez que desaparezca la covid, ya nos olvidamos de este trance y este bache tan enorme y tan negativo que ha sido para la economía el año 20", ha remarcado.

Aunque en Euskadi el sector turístico, principal afectado en la actual situación no es tan importante como en otros lugares, ha señalado que "aquí hay una economía más industrializada, que también se ha visto negativamente afectada", y ha recordado la incidencia en las demandas en sectores como el aeronáutico o el del automóvil.