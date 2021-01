Almussafes planteja un nou ERTO de 14 dies

La direcció de Ford Almussafes va plantejar ahir al Comité d'Empresa un nou Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que afectarà uns 600 treballadors i que suposa paralitzar la producció de vehicles durant 14 dies complets entre febrer i març.

Així ho va traslladar l'empresa durant la comissió consultiva que es va celebrar ahir a la vesprada per a abordar el programa de producció de la factoria valenciana, encara que els detalls complets d'aquest nou expedient es donaran a conéixer el pròxim 26 de gener en una nova reunió.

Segons els sindicats, l'empresa ja tenia pensat plantejar un ERTO, d'uns 7 o 8 dies, per la baixada de vendes, però el problema de desproveïment dels semiconductors xinesos –que està afectant a tota la indústria automobilística en les últimes setmanes– ha propiciat que l'empresa ho amplie a 14 dies complets.

Amb l'ERTO que ara contempla per a la planta de Vehicles, la multinacional preveu baixar la producció de 1.600 a 1.300 cotxes al dia, de manera que deixaria de produir uns 13.500 vehicles eixos dos mesos de febrer i març, apunten els sindicats. Quant a la planta de Motors, es convocarà una reunió la pròxima setmana per a analitzar l'abast d'aquesta situació.

Des del Comité d'Empresa van assenyalar que encara cal analitzar com quedaran les rotacions dels 600 treballadors afectats per l'ERTO els dies laborables de febrer i març en els quals no es paralitza per complet la producció, però es van mostrar disposats a assumir l'expedient “sempre que es donen les mateixes condicions de protecció dels treballadors que en els anteriors” i es garantisca el complement salarial a la plantilla.

Caiguda en la producció

La pandèmia va llastrar la producció de Ford Almussafes en 2020, quan va produir 235.400 vehicles, un 31,9% menys que l'any anterior a causa dels aturs en la producció. Aquest 2021 arranca de nou amb aturs en la cadena de muntatge.