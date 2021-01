La Comunitat demanarà al Govern avançar el toc de queda

La Generalitat Valenciana pretén avançar a les 20.00 hores l'inici del toc de queda en la Comunitat i així ho plantejarà hui en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en el qual demanarà al Govern que permeta a les comunitats autònomes adoptar aqueixa mesura.

Encara que el toc de queda continua vigent a les 22.00 hores en la Comunitat, Puig va advocar, davant l'evolució dels contagis, per avançar-lo com també demanen altres comunitats autònomes: Castella i Lleó va ser la primera a avançar-lo a les 20.00 h de manera unilateral i el Govern el va recórrer en considerar que vulnerava el decret de l'estat d'alarma.

Si l'Executiu accepta ara flexibilitzar eixa mesura, el toc de queda s'establirà a les 20.00 h en la Comunitat, va garantir Puig, amb l'objectiu de restringir la mobilitat al carrer. A més del toc de queda, la Comunitat Valenciana també plantejarà hui en el Consell Interterritorial una flexibilització de l'estat d'alarma.

“És el moment d'avaluar-lo perquè les comunitats puguen prendre altres mesures”, va dir Puig, qui va lamentar que “en aquest moment, el marc és el que és”, i el marge d'acció dels governs regionals queda limitat al decret del Govern.

La Generalitat no plantejarà, no obstant això, la possibilitat d'aplicar un confinament domiciliari a la regió o en determinats municipis, una mesura que sí han reclamat comunitats com Andalusia o Castella i Lleó.

El Govern i les comunitats autònomes analitzaran hui en el si del Consell Interterritorial, presidit pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, que se celebrarà de manera telemàtica des de Sevilla, “totes les eines” disponibles per a frenar la transmissió incontrolada del coronavirus.

A més de la Comunitat Valenciana, Madrid, Andalusia, Balears, Canàries, Galícia, Cantàbria i País Basc s'han posicionat a favor que el Reial decret d'estat d'alarma permeta a les autonomies avançar el toc de queda a les 20.00 hores després que Castella i Lleó haja posat ja en marxa aquesta mesura, en vigor des del dissabte.

El ministre Illa es va mostrar disposat a “escoltar totes les propostes i als diferents actors en aquest combat contra la pandèmia”, encara que va reiterar que l'actual estat d'alarma és “suficient” per a “combatre l'increment de casos” positius de coronavirus d'aquestes últimes setmanes a Espanya: “Els instruments que hi ha, insistisc, si s'utilitzen adequadament com s'estan utilitzant per part de les comunitats autònomes, si s'espera el temps necessari perquè donen resultats, són suficients, segons el criteri dels nostres experts”.