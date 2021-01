El Consell tanca l'hostaleria i retalla l'horari comercial davant l'avanç del virus

El Govern valencià fa un volta de rosca més a les restriccions per a frenar l'imparable avanç de la pandèmia. Tancarà tots els locals d'hostaleria, limitarà els horaris dels comerços no essencials fins a les 18.00 hores i clausurarà les instal·lacions esportives no professionals.

Aquestes mesures, adoptades ahir en la reunió de la Mesa Interdepartamental enfront de la Covid-19, entraran en vigor demà dijous 21 gener des de les 00.00 hores i estaran vigents almenys 14 dies davant l'actual escalada de contagis, hospitalitzacions i morts que la tercera ona està causant en la Comunitat Valenciana i que manté en una situació límit al sistema sanitari. El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, van detallar les noves restriccions.

HOSTALERIA I ESPORTS

El cap del Consell va anunciar el tancament de tota l'hostaleria de la Comunitat Valenciana. Només es podran servir menjars per a portar, en el local o mitjançant repartiment a domicili. Les cafeteries i restaurants d'hotels continuaran oberts només per als seus clients. Les instal·lacions esportives, excepte per a competicions professionals i estatals, també queden clausurades.

COMERÇOS I ALTRES CENTRES

Es decreta el tancament del comerç no essencial a les 18.00 h, excepte alimentació, farmàcies i altres imprescindibles. També quedaran tancats espais com a centres recreatius de majors, bars de jubilats, ludoteques i centres d'oci juvenil amb la suspensió de tota activitat, així com els centres d'activitats tradicionals festeres. I tampoc podran pujar la persiana les sales de bingo, casinos, recreatius i sales d'apostes.

EDUCACIÓ I CULTURA

Seguiran les classes i els exàmens presencials. Puig va tornar a defensar que les aules són “dels espais més segurs” i va dir que estan en contacte amb les universitats dins del compliment dels seus plans de contingència: “En els exàmens s'ha de garantir absolutament la seguretat, i és com s'està actuant”. I en la cultura, els teatres i les sales de cinema mantindran les seues condicions actuals d'obertura, aforament i hora de tancament.

VETLES

Per a vetles i altres celebracions es decreten les mesures ja implantades en els 29 municipis confinats: límit de 15 persones en l'exterior i 10 en espais tancats, igual que en els actes no religiosos en qualsevol institució pública o privada.

TANCAMENTS PERIMETRALS

Hui decauen els 29 tancaments perimetrals de municipis, que no han aconseguit fer descendir en el seu conjunt els contagis i que no seran prorrogats, ja que les seues mesures s'han estés al conjunt de la Comunitat Valenciana.

El perimetrat autonòmic i el màxim de sis persones en les reunions continuen de moment vigents fins al 31 de gener. El cap del Consell, que va alertar que vénen “setmanes terribles”, va afirmar que els dies de Nadal “han provocat una intensificació de la pandèmia i òbviament no podem seguir així. Hem de tallar de manera dràstica els contactes socials, des de la corresponsabilitat”.

Puig va lamentar el “gran impacte” que tindran aquestes mesures en la vida de milers de persones i va dir que les adopten “amb dolor, amb preocupació pels seus efectes i disposats a compensar” als sectors més afectats. “Hem intentat evitar-les, però l'estrés hospitalari i la corba de contagis ens obliguen a fer-ho. No hi ha un receptari infal·lible i ho hem vist. Si n'hi haguera, l’hauríem seguit al detall”, va argumentar.

Sobre el possible confinament domiciliari, va defensar que és “una mesura extrema que només pot ser decretada pel Govern d'Espanya. Comporta greus efectes secundaris i problemes de salut física i mental, a més de desigualtat”, va explicar el president valencià. Puig va fer una crida quasi dramàtica als valencians davant la situació sanitària.

“Hem de superar aquesta tercera ona. Només els demane per favor prudència total, els demane de tot cor que siguem conscients del que ens juguem, hem de ser capaços d'autoconfinar-nos quan faça falta, davant la incertesa adoptar la posició més prudent. Si ara es tanquen els bars, no seria prudent fer-ho a les cases de cadascun”, va sostindre.

Ocupació i tancaments

La patronal Conhostur augura que, amb més de 20.000 ocupacions destruïdes i un 30% d'empreses ja tancades per la pandèmia, “demà hi haurà més famílies arruïnades” per “la decisió unilateral” de la Generalitat. SOS Hostaleria demana suspendre el pagament de l'IRPF, de l'IVA i la quotes a la Seguretat Social.