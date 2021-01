El Servicio Secreto de EE UU investigó a un monologuista de 'SLN' por si era una amenaza para la seguridad nacional

El humor es un arma poderosa, aunque rara vez mata, si no es de risa. Pero aún así, hacer bromas puede acarrear que seas investigado por el Servicio Secreto, la agencia estadounidense que se encarga de la seguridad del presidente de EE UU.

Eso es lo que le pasó al humorista John Mulaney, que en el programa de humor Saturday Night Live hizo un monólogo que le valió ser investigado por si era una amenaza para la seguridad nacional y el presidente Donald Trump.

Mulaney en su monólogo decía: "Otra cosa que sucedió con Julio César fue que era un maníaco tan poderoso que todos los senadores agarraron cuchillos y lo apuñalaron hasta la muerte. Eso sería un algo interesante si lo traemos a la actualidad". Bastó para que el Servicio Secreto abriera una investigación.

La investigación se abrió el marzo pasado y se cerró en diciembre, según informaba People. "Hizo declaraciones inapropiadas sobre el presidente Trump" en el episodio del 29 de febrero de 2020 de SNL, dice el informe. El archivo de la investigación asegura que "no se hicieron amenazas directas", pero sí que "ciudadanos preocupados" denunciaron a Mulaney por el monólogo. Obviamente, se concluyó que Mulaney no era una amenaza para la seguridad del presidente.

El comediante habló sobre el asunto en el programa de Jimmy Kimmel. "¿Estoy emocionado de que haya un archivo sobre mí? Absolutamente. ¿Lo disfruté en el momento? No tanto", dijo el humorista.

"La persona que me investigó comprendió que la broma no tenía nada que ver con Donald Trump", agregó Mulaney. "Fue una referencia elíptica a él. No dije nada sobre él... Fueron muy amables en el interrogatorio", reveló.