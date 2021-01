Ana Obregón confiesa que se cree incapaz de superar la tristeza sin su hijo Álex: "No sé a dónde voy"

Una vez más, Ana Obregón ha vuelto a utilizar su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el duro y largo camino que está viviendo desde que tuvo que despedirse definitivamente de su hijo Álex Lequio a causa del cáncer.

"No hay nada más doloroso que caminar por esta vida sin ti. No sé a dónde voy. Tú eras y eres mi camino. Sigo tu ejemplo y tus huellas por una senda infinita, abrazándote, abrazándome", confiesa la actriz y presentadora en su Instagram.

"Y no me importa esta tristeza, es más, no quiero que deje de dolerme nunca. Porque esta tristeza eres tú. Y ya nos hemos hecho muy amigas. Me ha prometido que me dejará vivir aunque sólo sea en ese instante eterno en que volvemos a abrazarnos cada día #alessforever 💔", ha rematado la también bióloga.

Junto a estas palabras Obregón ha publicado una melancólica imagen, que es un montaje de ella en la nieve, acompañando al ya famoso #alessforever.

La televisiva, que está fuera de la vida pública, hizo su reaparición en las últimas Campanadas. Sin embargo, confirmó que tiene varios proyectos entre la mesa. Así lo ha anunciado su representante y amiga, Susana Uribarri, quien ha sido uno de los grandes apoyos de la actriz en estos meses tan duros y quien la convenció de que aceptara presentar las Campanadas.

La manager confirmó que tiene sobre la mesa varias propuestas televisivas desde hace meses entre las que se encuentran una serie y varios programas, y a finales de enero comenzarán a estudiarlas. Se desconoce qué tipo de proyectos podrían ser, si ser colaboradora, presentadora, cameos o un personaje fijo.

Según contó Informalia hace días, la celebrity volvería como protagonista de una serie de 13 episodios que se podrían ampliar en función de la audiencia, por lo que esta podría ser una de las opciones para el regreso de la guionista.