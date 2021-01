¿Romance a la vista? Jorge Sanz confiesa que, para María Jesús, siempre tiene "la chimenea lista"

Este martes, Telecinco emitió una nueva entrega de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. En ella, fue María Jesús Ruiz la encargada de cocinar para sus invitados: José Antonio Avilés, Jorge Sanz y Ana María Aldón. Miss España 2004 cogió así el relevo de un Avilés que, la semana anterior, inauguró el concurso.

En esa ocasión, el colaborador de Viva la vida no consiguió ganarse un buen veredicto de sus compañeros, que consideraron que el menú del redactor dejaba mucho que desear. Además, Avilés no congenió con Jorge Sanz, que no se cortó a la hora de lanzar ataques a su trabajo, asegurando que nunca había respetado la prensa rosa a la que se dedica.

Sin embargo, con quien sí se llevó bien Jorge Sanz fue con la anfitriona. Antes de llegar a su casa, aseguró que le parecía "muy bonita" e "inteligente". Además, aseguró que siempre tenía "la chimenea lista" para ella. La química entre ambos no pasó inadvertida para Ana María Aldón, que dijo, incómoda: "¡Yo también estoy aquí!".

Durante la cena se deshizo en halagos con la modelo, asegurando que cada uno de sus platos eran magníficos. Al respecto, Avilés dijo que estaba seguro de que María Jesús le "ponía" al actor y que, por eso, no paraba de hacer comentarios positivos sobre sus platos. Al respecto le preguntó a Sanz, que dijo que él ligaba "por deporte", y que le era imposible no hacerlo al estar "ante un bellezón así".

Más adelante, Sanz quiso saber si la también actriz tenía novio, a lo que ella no contestó, lo que hizo que Avilés reiterara que ahí había "mamoneo". "Le podría poner un huevo frito malo, que él le seguiría diciendo que es perfecto", comentó. El interés entre ambos pareció mutuo cuando ella mostró su interés por conocer el hogar del actor.

"Tengo muchas ganas de ir a tu casa, porque sé que va a tener personalidad", confesó. Por su parte y ajeno a las opiniones ajenas, Sanz terminó la cena totalmente satisfecho con los platos de la modelo: "Sabia que nos prepararías algo interesante, porque eres una chica muy especial. Fuiste la única que hizo una critica constructiva la semana pasada", concluyó el intérprete.