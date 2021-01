Neus, en 'First dates': "A los hombres, a cascarlos y hacerles el mayor daño posible"

Neus decidió visitar este martes el restaurante de First dates en busca de un amorque, por circunstancias de la vida, no había encontrado: "Siempre he sido diferente de los demás y no me he sentido parte de nadie".

Carlos Sobera fue el encargado de recibirla en la puerta del local de Cuatro: "¿Qué tal tú y los hombres, los hombres y tú?", le preguntó el presentador a la pacense, que le respondió que "he tenido tres relaciones fijas y el resto, aventuras".

"¿Has sido una mujer dura con los hombres?", quiso saber Sobera, y Neus admitió que "creo que sí. Pim, pam, a cascarlos y hacerles el mayor daño posible". Comentario que sorprendió al presentador.

Carlos Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

Se justificó señalando que "ellos también me lo han hecho a mí, ese es el motivo y mi venganza. Todos los hombres que he conocido me han hecho daño, empezando por mi padre".

Su cita fue Ricardo: "Vengo buscando la felicidad, no tengo un objetivo concreto de una persona determinada. Cuando la encuentre será con la que quiero compartir mi tiempo y mi vida", afirmó el cacereño en su presentación.

"La primera impresión ha sido buena, es un hombre atractivo y me ha gustado", admitió Neus al conocer a su cita. Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco más para intentar hacer cambiar de opinión a la pacense sobre los hombres.

Que la primera impresión de Neus con Ricardo haya sido buena ya es un buen primer paso 👍 #FirstDates19Ehttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/TCkAVNKH6Q — First dates (@firstdates_tv) January 19, 2021

Durante la velada, y según le iba contando la historia de su vida a Ricardo, Neus se quedó muy sorprendida de que éste entendiera perfectamente el porqué de su coraza ante los hombres.

Por ello, al final de la cita ambos admitieron que querían volver a quedar para verse. Mientras que el cacereño comentó que "tenemos muchas cosas en común y me gusta que sea una persona independiente y simpática".

La pacense, por su parte, añadió que "tendría una segunda cita con Ricardo para conocernos mejor porque, aunque le he explicado cincuenta mil cosas porque hablo mucho, aquí pasa el tiempo muy rápido y no puedes conocer bien a la otra persona".