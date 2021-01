Tu horóscopo diario: miércoles 20 de enero de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 20 de enero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Buscarás calma y que alguien comprenda lo que sientes en estos últimos días. Un amigo o una amiga van a resultar muy importantes para ti porque te entenderán a la perfección y te darán todo su apoyo. La comunicación te ayudará a desahogarte.

Tauro

Luna creciente hoy en tu signo, lo que significa que conseguirás terminar un tema de trabajo o de negocios que estaba paralizado por distintos motivos. Ahora vas a tener claro que la solución está en tu mano y que no te hace falta pedir favores.

Géminis

Te dará igual que los demás no piensen como tu porque entiendes que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo contigo. Aún así, tendrás la tentación de imponer cierto criterio a tu alrededor. Ten cuidado con esto, puede herir susceptibilidades.

Cáncer

No te apetece mucho hacer lo te mandan o seguir ciertas normas impuestas, pero debes pensar que no es por capricho y que atienden a la seguridad o el bienestar común. Es mucho mejor que las sigas. El orden te conviene en este momento.

Leo

Necesitas un pequeño respiro hoy para sobrellevar ciertas tensiones laborales. Hay alguien que manda que no acaba de convencerte porque crees que utiliza a la gente para sus fines, pero no te queda más remedio que seguir sus órdenes. Asúmelo cuanto antes.

Virgo

Si alguien te busca las cosquillas y pretende ponerte de mal humor, no te van a encontrar porque no estás en disposición de hacer caso a lo que no consideras importante. Llevas razón, no hagas caso y te sentirás mucho más libre y sin ataduras hoy.

Libra

Si es necesario, pon buena cara y no entres en discusión, por mucho que pienses que alguien está diciendo una tontería y mucho más si es por las redes sociales. Y mejor aún, desconecta el móvil un rato y así evitarás perder el tiempo.

Escorpio

Lo cotidiano, las obligaciones más sencillas, te quitarán hoy bastante tiempo, pero es importante que no renuncies a ese rato de meditación o reflexión. Estar a solas contigo es un bien preciado que te aporta mucho más bienestar del que parece.

Sagitario

Si tienes una actitud abierta a los demás, hoy vas a poder encontrar algo muy positivo en una persona a la que conoces muy poco. Debes dar esa oportunidad para encontrar lo mejor de cada persona. No hagas juicios de valor de antemano.

Capricornio

Hay más influencias positivas a tu alrededor hoy que en días anteriores y sonreirás porque algo relacionado con una persona de edad empieza a mejorar y te permite darte algún descanso. Aprovecha para cuidarte un poco más.

Acuario

No sería de extrañar que empezases a pensar en comprometerte más con una persona con la que ya hace algún tiempo mantienes una relación. Ese paso es importante, debes meditarlo más, aunque te puede llevar a la inacción, ojo. Busca el equilibrio.

Piscis

Un poco de ejercicio, aunque solo sea salir a pasear a un lugar cercano, te vendrá bien. Si puedes, incrementa tu actividad física, ya que quizá debes reajustar un poco el peso, que ha aumentado últimamente por una alimentación no demasiado sana.