La Sociedad Española de Inmunología crea una app para diferenciar síntomas entre resfriado, gripe y COVID-19

Datos de 1.420 pacientes en Europa han ayudado a la Sociedad Española de Inmunología -SEI- a desarrollar una aplicación móvil que permita diferenciar los síntomas entre el resfriado común, la gripe y la COVID-19.

Asimismo, se han seguido las indicaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la SEI ha contado con la colaboración de médicos de diferentes institutos, entre ellos del Hospital Universitario Donostia.

La app, que es gratuita y sobre la que sus desarrolladores aseguran que no recoge datos personales de los usuarios, se llama SEICoV e incluye “28 síntomas comunes de infecciones virales respiratorias a un algoritmo que determina las distintas probabilidades de contagio”, explican sus creadores.

La aplicación ha sido diseñada de acuerdo con la investigación bibliográfica publicada “en revistas internacionales indexadas” y el conocimiento experto de “médicos, epidemiólogos y virólogos”.

Como decimos, SEICoV es de acceso libre, está dirigida a la población en general y, además, no recoge datos personales: el resultado final no se almacena ni se comunica a ninguna entidad, por lo que el usuario puede realizar el test predictivo para el resfriado común, la gripe y la COVID-19 “tantas veces como desee”, teniendo en cuenta que no es equivalente a una prueba diagnóstica ni sustituye al consejo médico profesional.

“No recogemos datos personales sobre usted y no grabamos datos. Los datos proporcionados como probabilidad para el resfriado común, la gripe y la COVID-19 no se almacenan”, insisten en la web de la SEI.

La empresa francesa Bayesia es la que proporciona el software de inteligencia artificial que impulsa el proceso de reconocimiento de los síntomas.

La Sociedad Española de Inmunología es una sociedad científica nacional sin ánimo de lucro establecida en España en 1975 y reconocida por el Ministerio de Sanidad español como organización de investigación médica.

