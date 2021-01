Cómo y dónde reclamar los viajes de bus cobrados por error durante los días en que viajar en EMT ha sido gratis

El aumento de los índices de polución han hecho saltar las alarmas en la capital. Para hacer frente "estas secuelas del temporal" y facilitar la movilidad afectada por la nieve, el Ayuntamiento activó a principios de semana el Protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno y animó a los madrileños a desplazarse en trasporte público. Con un aliciente: viajar en los buses de la EMT es gratuito hasta este miércoles, cuando se desactiva el escenario 1 de contaminación.

Todos los madrileños han podido subirse a una línea sin pagar billete. Eso sí, en los conductores han pedido a aquellos que cuentan con abonos ya sean mensuales o de 10 viajes, que pasen la tarjeta. Esto ha llevado a confusiones como la que transmite Rocío. "Yo no he pagado porque no tenía tarjeta y sabía que era gratis, pero a mis amigas sí les han hecho pasar su abono", denuncia.

La Empresa Municipal de Transportes resuelve esta queja que han compartido decenas de ciudadanos. "Todos los usuarios validan sus títulos al entrar en el autobús ya tengan un abono o una tarjeta multi. En este último caso los viajes no se descuentan al ser gratuita la utilización de todas las líneas de EMT hasta el miércoles (incluido). Si el viajero no tiene título de transporte, el conductor le da un billete gratuito. La validación del título y la expedición de billete gratuito es una operativa que ya se efectúa en otras líneas gratuitas como la 001 y la 002. Contabiliza viajes y otorga al usuario su seguro de viaje", explican a 20minutos.

Sin embargo, casos como los de María se salen de estas indicaciones. "Esta mañana he pasado mi tarjeta por indicación del conductor y ahora, de vuelta acabo, he visto que me han descontado el viaje", cuenta. Isidro va más allá en su denuncia. "Hemos tenido que prestar dinero a un señor mayor que no llevaba suelto pese a haberle dicho al conductor que era gratis".

El servicio municipal está al corriente y asegura que fue un problema puntual que ocurrió durante el primer día. "Esto ocurre cuando la actualización de software no se realiza completamente y realizaron, erróneamente, algunas operaciones con cobro. La incidencia quedó resuelta esa misma mañana", explican desde la EMT.

Desde la EMT han lamentado la situación y animan a que si a algún viajero se le ha cobrado el viaje por error se dirija a la Oficina de Atención al Cliente o bien traslade la incidencia a través de la web.