Constituida en Madrid la mesa de negociación del ERE de Siemens Gamesa

El ERE fue comunicado el pasado día 11 y la documentación fue entregada un día más tarde a los comités de empresa de ambos centros de trabajo.

La negociación de este ERE se desarrollará en Madrid porque la multinacional presentó de manera conjunta su intención de cerrar tanto la planta de As Somozas como la de Cuenca, lo que afectará a un total de 266 operarios, de los cuales 215 pertenecen a la planta de Ferrolterra y los 51 restantes a las instalaciones de Castilla-La Mancha, una planta esta última especializada en la reparación de palas para aerogenerador.

El presidente del comité de empresa de la planta de As Somozas, Sergio López (UGT), ha detallado, en declaraciones a Europa Press, que "lo primero que se ha pedido ha sido la anulación del ERE, con la suspensión de la decisión que se ha tomado, ya que para la parte social no es negociable que no retiren su intención de cierre".

En esta mesa también se han pactado las fechas para mantener nuevos encuentros de negociación, que serán el 27 de enero y el 3, 10 y 18 de febrero, aunque "puede variar alguna de ellas por circunstancias", según ha detallado López.