Cvirus.- Hosbec entén les noves restriccions i assenyala: "Les xifres no permetien un altre escenari"

En eixos termes s'ha referit el president de la patronal, Toni Mayor, qui ha assenyalat que les noves restriccions, que entraran en vigor a partir d'aquest dijous a la Comunitat, "no suposaran una pèrdua econòmica important" per als hotels a Benidorm, atés que "a penes hi ha tres o quatre oberts" ja que "estem en temporada baixa".

"Aquesta situació es veia vindre, les xifres no permetien un altre escenari perquè s'ha demostrat que les mitges tintes no han funcionat", ha declarat Mayor a Europa Press. El president d'Hosbec ha assenyalat que "entenen" les noves mesures i ha demanat a la població "no ensopegar tres vegades amb la mateixa pedra".