Cvirus.- SOS Hotstelería demana la suspensió del pagament de l'IRPF, de l'IVA i la quotes a la Seguretat Social

Sobre aquest tema, el president de Fidel Molina, SOS Hostelería, ha reclamat la suspensió de tots els impostos i taxes municipals el 2021 fins que la pandèmia no es done per finalitzada i l'activitat econòmica no recupere la seua total normalitat.

En eixe sentit, ha apuntat que l'ICO i l'Institut Valencià de Finances han de fer-se càrrec del pagament dels rebuts de servicis bàsics dels establiments d'hoteleria com a aigua, llum i gas, atés que els mateixos, en més d'un 50%, són impostos reportats per la pròpia administració.

De la mateixa manera, ha reclamat la paralització de qualsevol normativa que afecte negativament el sector de l'hoteleria com, per exemple, la Llei del Joc.

En eixe sentit, ha assenyalat que ha arribat el moment en el qual el president de la Generalitat "faça gala de la seua relació privilegiada" amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, i li inste a prendre mesures per a salvar econòmicament l'hoteleria valenciana i "no deixar en l'estacada 115.000 treballadors".

En eixe sentit, ha constatat que si la suspensió de les Falles 2021 va ser "una estocada" per a l'hoteleria atés que suposava una pèrdua de 540 milions en facturació, aquest tancament és "la punta que farà créixer de forma exponencial les més de 14.000 ocupacions que la Federació d'Hoteleria calcula que es van perdre el 2020".