Se querella contra la dirección de la Escuela de Policía tras ser aprobados alumnos a los que él suspendió

Según informa El País, la querella está dirigida al jefe de estudios y al responsable del departamento de Ciencias Jurídicas que, según la denuncia, ordenaron calificar con un 5 a los alumnos que hubieran obtenido un 4 a finales del pasado curso.

El querellante alega que no recibió una instrucción por escrito pero sí órdenes verbales que no acató, y que cuando fue a realizar el examen de recuperación a varios alumnos vio que no se presentaron debido a que la nota había sido alterada.

Tras esto, en octubre, el profesor recibió un expediente disciplinario porque no había grabado en el sistema informático las calificaciones, a raíz de lo cual ha acudido a los tribunales.