Las mejores freidoras sin aceite para comer más sano en 2021

Las freidoras sin aceite o de aire se han convertido en la alternativa sana para disfrutar de crujientes patatas fritas, sabrosas croquetas o el pescadito frito que tanto gusta a todos. Se pueden encontrar a precios muy ajustados y un código promocional El Corte Inglés puede hacer maravillas para conseguirlas por menos.

Lo cierto es que los resultados son espectaculares con un sabor y textura como los de siempre, pero con una reducción en las grasas saturadas de los alimentos que llega hasta el 90%. Pero ¿cómo funcionan las freidoras sin aceite? Cada una tiene sus propias peculiaridades, pero el proceso básico es el mismo: aire caliente a gran velocidad que permite “freír” cualquier alimento con un resultado similar al de una freidora tradicional, pero utilizando apenas una cucharada de aceite.

Su forma de funcionar permite que pueda utilizarse no solo para freír sino también para tostar, calentar o incluso asar con lo que se ha convertido en uno de los electrodomésticos de moda y un must que no puede faltar en ninguna cocina.

Son muchas las marcas que ofrecen freidoras de aire y en El Corte Inglés se pueden encontrar muchas de ellas, pero estos son los cinco mocdelos más interesantes para el año que acabamos de empezar.

Mondial

La freidora sin aceite de Mondial es una opción muy recomendable con su tecnología ultrarrápida de circulación del aire para lograr un acabado crujiente por fuera y tierno por dentro. Además de freír permite también asar y cocinar alimentos frescos y congelados.

La freidora Mondial es un modelo completo y eficiente a buen precio. El Corte Inglés

Esta freidora alcanza temperaturas de hasta 200 grados y cuenta con un temporizador de 60 minutos que permite realizar todo tipo de frituras mientras se trabaja en otras áreas de la cocina. Su precio es, además, muy ajustado y se sitúa en los 99€ en las rebajas El Corte Inglés.

Airfryer XXL de Philips

Una de las freidoras de aire caliente más completas. El modelo XXL de la Philips Airfryer es perfecta para toda la familia ya que permite desde asar un pollo entero hasta freír casi un kilo y medio de patatas. Con este electrodoméstico y su capacidad para seis raciones con su cesta de 7,3 l tienes muchas cenas y comidas resueltas con un único electrodoméstico, en muy poco tiempo y de la forma más sana.

La Philips Airfryer es una freidora con una gran capacidad y rendimiento. El Corte Inglés

La Airfryer cuenta también con un interesante sistema de conservación del calor que permite mantener la comida caliente durante 30 minutos. La Airfryer puede encontrarse ahora con 39€ de ahorro en Philips, pero su precio sigue estando por encima de los 200€. Una opción más pequeña y económica es la Airfryer Daily Collection con un precio que supera en poco los 100€.

Sogo

La Sogo FRE-SS-10470 no es la mejor freidora sin aceite, pero sí es una de las opciones más equilibradas y con una mejor relación calidad/precio. Por solo 79,99€ se puede disfrutar de una freidora de aire con capacidad de 1,6 l, suficiente para una pareja, y con las mismas características en cuanto a posibilidades de temperatura, hasta 200 grados que los modelos anteriores. El temporizador llega hasta los 30 minutos.

Este modelo de Sogo ofrece buenas prestaciones a un precio económico. El Corte Inglés

Esta freidora de Sogo con potencia de 1.000 W puede encontrarse por solo 79,99€ en El Corte Inglés, un precio muy ajustado para un electrodoméstico que también puede asar o tostar.

Turbo Cecofry 4D

Uno de los modelos más vanguardistas y rompedores. Más allá de su original diseño, la Turbo Cecofry 4D de Cecotec funciona con un novedoso sistema de cocción que rodea los alimentos 360º y consigue un reparto del calor más homogéneo con resultados espectaculares.

La Turbo Cecofry 4D cuenta con programas preconfigurados. El Corte Inglés

La Cecofry incorpora dos interesantes accesorios que la hacen más completa: una cubeta extraplana para pizzas y un cestillo que permite dos niveles de cocción al mismo tiempo. Cuenta, además, con ocho programas preconfigurados ajustables para conseguir mejores resultados y puede incluso funcionar como yogurtera.

Es una freidora dietética con una gran capacidad, con una cubeta de 3 l que le permite freír un kilo y medio de patatas y ahora tiene un 60% de descuento en Cecotec que la deja con un ajustado precio en torno a los 120€.

Un modelo más básico y económico y con la mitad de capacidad, también de Cecotec, es la Cecofry Compact Rapid Black que ahora mismo tiene un 55% de descuento.

Freidora con horno y deshidratador Sogo

Una freidora de aire ofrece muchas posibilidades, pero todavía se puede ampliar con muchas más con esta freidora con horno rotisserie y deshidratador Sogo FRE-SS-10465. Se trata de un electrodoméstico que puede utilizarse como freidora, horno, parrilla giratoria o como deshidratador.

Esta freidora, horno y deshidratador abre muchas opciones en la cocina. El Corte Inglés

Gran capacidad de 6 l, Pantalla táctil LED, 8 menús predefinidos, temporizador hasta 60 minutos o 24 horas en deshidratador, soporte de bandejas de cinco niveles… este electrodoméstico de Sogo es mucho más que una freidora sin aceite y su precio, muy económico en El Corte Inglés.

Estas freidoras de aire son algunas de las más interesantes para este 2021 y en ellas se pueden encontrar soluciones para todo tipo de presupuestos. Hay propuestas tanto para familias como para personas que viven solas, pero lo importante es no quedarse sin un electrodoméstico que puede hacer mucho por nuestra salud y también para evitar que acumulemos kilos de más.