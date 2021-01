El Govern valencià tanca l'hostaleria i limita a les 18.00 hores els comerços davant l'escalada de contagis

El Govern valencià fa una volta de rosca més a les restriccions per a frenar l'imparable avanç de la pandèmia. Tancarà tots els locals d'hostaleria en aquesta comunitat, limitarà els horaris dels comerços no essencials fins a les 18.00 hores i clausura les instal·lacions esportives no professionals.

Aquestes mesures, adoptades en la reunió de la Mesa Interdepartamental enfront de la Covid-19, entraran en vigor aquest dijous 21 gener des de les 0.00 hores i estaran vigents almenys 14 dies davant l'actual escalada de contagis, hospitalitzacions i morts que la tercera ona està causant en la Comunitat Valenciana i que manté en una situació límit al sistema sanitari.

La reunió d'aquest òrgan de coordinació, en el qual participen diverses conselleries de l'Executiu de coalició conformat per PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem, es va convocar a última hora d'ahir dilluns, després de conéixer-se el nou rècord de positius, ingressos hospitalaris i defuncions per la tercera ona del virus, que des de principis de gener colpeja amb duresa les tres províncies valencianes.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, han comparegut després de la reunió per a detallar les noves mesures. Puig ha anunciat l'imminent tancament de tota l'hostaleria de la Comunitat Valenciana. Només es podran servir menjars per a portar, en el local o mitjançant repartiment a domicili. Les cafeteries i restaurants d'hotels continuaran oberts només per als seus clients.

A més, es decretarà el tancament del comerç no essencial a les 18.00 hores, excepte alimentació i farmàcies, així com d’instal·lacions esportives, excepte per a competicions professionals i estatals.

Aspecte d'una terrassa a la platja de la Malva-rosa, en una imatge d'arxiu. K. F. / EFE

D'altra banda, aquest dimecres decauen els 29 tancaments perimetrals de municipis, que no han aconseguit fer descendir en el seu conjunt els contagis. La Generalitat sol·licitarà en el Consell Interterritorial de Salut al Govern que permeta avançar el toc de queda a les 20.00 hores i, si així és, adoptarà eixe horari per a restringir la circulació pels carrers. El perímetre autonòmic o el màxim de sis persones en les reunions continuen de moment vigents fins al 31 de gener, ha indicat Puig.

El cap del Consell, que ha afirmat que vénen "setmanes terribles", ha afirmat que els dies de Nadal "han provocat una intensificació de la pandèmia i òbviament no podem seguir així. Hem de tallar de manera dràstica els contactes socials, des de la corresponsabilitat".

Puig ha lamentat el "gran impacte" que tindran aquestes mesures en la vida de milers de persones i ha dit que les adopten "amb dolor, amb preocupació pels seus efectes i disposats a compensar" als sectors més afectats. "Hem intentat evitar-les, però l'estrés hospitalari i la corba de contagis ens obliguen a fer-ho. No hi ha un receptari infal·lible i ho hem vist. Si n'hi haguera, l’hauríem seguit al detall. El virus es comporta a vegades de formes molt difícils d'explicar, l'hem vist en altres països amb mesures que no han funcionat i han tingut un gran impacte social", ha afegit en referència a Irlanda, el Regne Unit i Portugal.

Sobre el possible confinament domiciliari, és "una mesura extrema que només pot ser decretada pel Govern d'Espanya. Comporta greus efectes secundaris i problemes de salut física i mental, a més de desigualtat", ha explicat el president valencià. "Més enllà de la incidència del virus, no estem en la situació de març (en l'hospitalària estem pitjor), però la ciutadania no tenia màscares. Ara, si complim les mesures, el risc no és el mateix", ha afegit Puig.

"Hem de ser capaços d'autoconfinar-nos quan faça falta"

Puig ha fet una crida quasi dramàtica als valencians davant la situació sanitària. "Hem de superar aquesta tercera ona. Només els demane per favor prudència total, els demane de tot cor que siguem conscients del que ens juguem, hem de ser capaços d'autoconfinar-nos quan faça falta, davant la incertesa adoptar la posició més prudents. Si ara es tanquen els bars, no seria prudent fer-ho a les cases de cadascun", ha sostingut.

El president de la Generalitat ha al·ludit a l’"esperança de la vacuna", però al mateix temps ha alertat que queden per davant "mesos decisius i setmanes terribles", per la qual cosa ha demanat a la població una "actitud més ferma que mai, estiguem el més aïllats possibles i tinguem les menys relacions possibles".

Pla d'ajudes

El cap de l'Executiu valencià havia sigut poc inclinat a adoptar el tancament de l'hostaleria fa setmanes pel seu impacte econòmic, i només davant l'empitjorament dels índexs epidemiològics a partir d'any nou es van anar adoptant mesures graduals.

De fet, en l'actualitat, a causa de les mesures que van entrar en vigor el 7 de gener, els bars i restaurants poden obrir fins a les 17.00 hores de la vesprada. A més, tant Compromís com Unides Podem, socis de govern, vénen reclamant fins i tot confinaments domiciliaris per a frenar l'avanç de la pandèmia.

Aquest dilluns, Puig va presentar un pla de xoc de 340 milions d'euros per a evitar la pèrdua d'ocupacions i el tancament d'empreses en els sectors més afectats per les restriccions, entre ells el turisme, l'oci i la restauració.