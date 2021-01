AMPL.-Coronavirus.-La Comunitat Valenciana decreta el tancament total de l'hoteleria i fixa el del comerç a les 18 hores

Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha comparegut aquest dimarts per a explicar les noves mesures antiCovid després de la reunió de la comissió interdepartamental per a la prevenció i actualització davant de la Covid-19 que s'ha celebrada aquest matí per a analitzar les últimes dades i estudiar la possibilitat d'aplicar noves mesures.

Entre les noves restriccions, figura el tancament de l'hoteleria en tota la Comunitat Valenciana, que fins al moment obria fins a les 17.00 hores. Només es permetrà servir menjar per a portar, ja siga distribuït des del local o per mitjà de repartidors. En el cas de les cafeteries i hoteleria situada en els hotels, solament podran servir als hostes dels mateixos, en les mateixes condicions d'aforament que estava vigents.

De la mateixa manera, la Generalitat ha acordat el tancament dels comerços a les 18 hores, excepte en el cas de les botigues d'alimentació, de les farmàcies i altres considerats essencials.

A més, s'ha decretat el tancament de totes les instal·lacions esportives menys per a l'ús de professionals de l'esport i competicions oficials de caràcter estatal.

Així mateix, Ximo Puig ha avançat que la Generalitat sol·licitarà aquest dimecres, en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que es permeta avançar el toc de queda a les 20 hores. Segons ha explicat, d'autoritzar-se aquesta mesura, la Comunitat Valenciana avançarà la restricció a eixa hora. De moment, continua a les 22 hores.

També ha assenyalat que el tancament perimetral municipal de les 29 poblacions confinades decau aquest dimecres, encara que continua en vigor el tancament de la Comunitat Valenciana. També es manté el límit de sis persones en les reunions socials.

Puig ha reconegut que aquestes mesures tindran un "gran impacte en la vida de milers de persones" i ha afirmat que s'han pres "amb dolor", "preocupació pels seus efectes" i la disposició a "compensar els més perjudicats". "El nivell d'estrés hospitalari i l'augment de corba de contagis ens obliga a fer-ho", ha lamentat.

La Comunitat Valenciana va notificar aquest dilluns prop d'un centenar de morts, en concret 95 des de l'última actualització de dissabte, dels quals 41 eren residents. Així mateix, va comunicar 2.482 casos positius més i els hospitals valencians tenen 3.829 ingressats.